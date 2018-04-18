Когда будет открыт прямой авиарейс между Кишиневом и Минском

Молдавский лидер рассказал о сотрудничестве республики с Белоруссией, а также о том, когда планируется открыть прямое авиасообщение между Кишиневом и Минском.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал в ходе брифинга с белорусским лидером Александром Лукашенко об отношениях между двумя странами.

"Молдова считает Белоруссию дружественной страной. У нас традиционно сложились хорошие отношения во всех секторах. Хочу отметить, что в двусторонних отношениях мы создали всю нормативную базу, чтобы мы успешно развивали сотрудничество во всех секторах. У нас подписано 93 межгосударственных соглашения", — сказал Додон.

© AFP 2018 / SERGEI GAPON Лукашенко: Молдове и Беларуси надо восстановить отношения времен СССР

Он напомнил, что в прошлом году в Минске состоялось заседание совместной межправкомиссии. "Надеюсь, что осенью этого года состоится такое же заседание здесь в Молдове. По результатам 2017 года Молдова и Белоруссия нарастили объемы торговли на 10%", — отметил президент.

По его словам, Республика Беларусь входит в десятку коммерческих партнеров Молдовы.

"У нас очень много совместных предприятий — более 90. Белоруссия стала страной, которая импортирует больше всего вина, винодельческой и алкогольной продукции из Молдовы. Это направление номер для нашего важного стратегического сектора", — заявил Додон.

Молдавский лидер обратил внимание на перспективные двусторонние проекты. По его словам, открыто несколько совместных предприятий — в Молдове уже собирают белорусские трактора, троллейбусы. Додон выразил надежду, что республика будет собирать и белорусские автобусы.

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"Надеемся, что в ближайшее время будет открыт прямой авиарейс между Минском и Кишиневом, что придаст дополнительный стимул для наших двусторонних отношений. Также мы обсудили возможность участия белорусских компаний в реабилитации молдавских дорог. Белорусские дороги по качеству одни из самых лучших в мире. Думаю, что для нас было бы интересно и важно, чтобы этот опыт применялся и в Молдове", — подчеркнул глава государства.