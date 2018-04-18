Александр Лукашенко в Кишиневе: мы обязательно поможем Молдове

В среду утром Кишинев встал в пробках. Однако причиной оказался вовсе не кортеж президента Белоруссии, а плановый ремонт дорожного покрытия, который традиционно парализовал трафик в центре столицы.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Знаковый визит главы белорусского государства стал главной темой дня. Благодаря успехам в экономике и взвешенной политике Лукашенко пользуется в Молдове широкой популярностью. И сегодняшние встречи президента Белоруссии с высшими руководителями нашей страны затмили все другие темы — и блокировку мессенджера Telegram в России, и связанные с этим проблемы в работе Google и Amazon, и затягивание Лондоном ответа на вопросы России по "делу Скрипаля".

"Это тоже пьем?"

В Международном аэропорту Кишинева Александра Григорьевича встретили хлебом с солью и с вином. Отведав кусок молдавского калача, Лукашенко довольно сказал: "Похож на наш (белорусский каравай — ред.)". Посмотрев на кувшин с вином, лидер Белоруссии спросил министра экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилла Габурича: "Это тоже пьем?". И похвалил: "Хорошее вино. У нас, наверное, не продается". Кстати, по некоторым данным 60-80% молдавского вина приходится на белорусский рынок.

Лукашенко хотел бы прогуляться по Кишиневу

Во время встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном Александр Лукашенко вспомнил, что часто бывал в Кишиневе в советское время.

"Нигде не испытываю такой ностальгии, как здесь — в Молдове, — сказал президент Белоруссии. — Проезжаю по центральной улице Кишинева, но мне больше всего хотелось пройтись по ней пешком, как когда-то было в советские времена".

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Но, наверное, это к лучшему, что программа визита не оставила времени для длительных прогулок. По сравнению с советскими временами, которые запомнились Лукашенко, столица Молдовы сильно изменилась. И, как считает большинство коренных кишиневцев, далеко не в лучшую сторону.

О выборах в Молдове

Чтобы изменить жизнь к лучшему, нужна качественная власть. Глава белорусского государства прекрасно информирован о жизни Молдовы.

"Вы переживаете непростые времена. В ближайшее время – 20 мая – Кишинев определяется со своей властью. Потом, в конце этого года, вы определяете свое будущее на парламентских выборах. Желаю вам, чтобы выборы в Молдове прошли достойно", — сказал Лукашенко.

"Надо видеть Молдову такой, какая она есть"

Белорусский президент не видит противоречия в том, что Молдова пытается найти баланс между ориентацией на Восток и на Запад.

"Половина населения Молдовы ориентируется на Европейский cоюз, половина — на Восток. Как быть? Да никак. Надо видеть Молдову такой, какая она есть. Мы по такому принципу и действовали", — заметил Лукашенко.

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"На первой встрече с Игорем Николаевичем [Додоном] я ему об этом сказал. Мы вас видим такой страной, какая вы есть. Давайте попробуем из этого извлечь пользу для Молдовы, для Белоруссии. Мы выработали некий алгоритм нашего сотрудничества. И это пример для других", — добавил президент Белоруссии.

Додон и Лукашенко будут сажать кукурузу

Об этом президенты рассказали на совместном брифинге по итогам сегодняшней встречи. Игорь Додон и Александр Лукашенко посетят институт растениеводства "Порумбень", где примут участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.

Затем главы государств засеют поле кукурузой.

"Можем и мы вам вспахать поле на тракторе и засеять кукурузой, помочь вашим крестьянам, вашим людям. Что вам понравилось в Белоруссии — мы обязательно вам поможем это сделать. Будем делать все, чтобы Молдова была богаче. Если богаче партнер, будем богаче и мы. Простая жизненная формула", — сказал Лукашенко.

Напомним, что программа визита президента Белоруссии, намеченная на 18-19 апреля, предусматривает встречи с Игорем Додоном, Павлом Филипом, а также подписание двусторонних договоров. Как сообщил Додон, по его просьбе Лукашенко принял решение в качестве дружеского жеста подарить Молдове несколько единиц современной техники.