23:40 18 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Александр Лукашенко в Кишиневе: мы обязательно поможем Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
27010

В среду утром Кишинев встал в пробках. Однако причиной оказался вовсе не кортеж президента Белоруссии, а плановый ремонт дорожного покрытия, который традиционно парализовал трафик в центре столицы.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Знаковый визит главы белорусского государства стал главной темой дня. Благодаря успехам в экономике и взвешенной политике Лукашенко пользуется в Молдове широкой популярностью. И сегодняшние встречи президента Белоруссии с высшими руководителями нашей страны затмили все другие темы — и блокировку мессенджера Telegram в России, и связанные с этим проблемы в работе Google и Amazon, и затягивание Лондоном ответа на вопросы России по "делу Скрипаля".

"Это тоже пьем?"

В Международном аэропорту Кишинева Александра Григорьевича встретили хлебом с солью и с вином. Отведав кусок молдавского калача, Лукашенко довольно сказал: "Похож на наш (белорусский каравай — ред.)". Посмотрев на кувшин с вином, лидер Белоруссии спросил министра экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилла Габурича: "Это тоже пьем?". И похвалил: "Хорошее вино. У нас, наверное, не продается". Кстати, по некоторым данным 60-80% молдавского вина приходится на белорусский рынок.

Лукашенко хотел бы прогуляться по Кишиневу

Во время встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном Александр Лукашенко вспомнил, что часто бывал в Кишиневе в советское время.

"Нигде не испытываю такой ностальгии, как здесь — в Молдове, — сказал президент Белоруссии. — Проезжаю по центральной улице Кишинева, но мне больше всего хотелось пройтись по ней пешком, как когда-то было в советские времена".

Новый трактор сходит с конвейера, архивное фото
© Sputnik / Тимур Селиванов
Молдова получит в подарок от Беларуси тракторы и МАЗы

Но, наверное, это к лучшему, что программа визита не оставила времени для длительных прогулок. По сравнению с советскими временами, которые запомнились Лукашенко, столица Молдовы сильно изменилась. И, как считает большинство коренных кишиневцев, далеко не в лучшую сторону.

О выборах в Молдове

Чтобы изменить жизнь к лучшему, нужна качественная власть. Глава белорусского государства прекрасно информирован о жизни Молдовы.

"Вы переживаете непростые времена. В ближайшее время – 20 мая – Кишинев определяется со своей властью. Потом, в конце этого года, вы определяете свое будущее на парламентских выборах. Желаю вам, чтобы выборы в Молдове прошли достойно", — сказал Лукашенко.

"Надо видеть Молдову такой, какая она есть"

Белорусский президент не видит противоречия в том, что Молдова пытается найти баланс между ориентацией на Восток и на Запад.

"Половина населения Молдовы ориентируется на Европейский cоюз, половина — на Восток. Как быть? Да никак. Надо видеть Молдову такой, какая она есть. Мы по такому принципу и действовали", — заметил Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
© Sputnik / Алексей Никольский
Президент Беларуси: мир ждет глобальное противостояние

"На первой встрече с Игорем Николаевичем [Додоном] я ему об этом сказал. Мы вас видим такой страной, какая вы есть.  Давайте попробуем из этого извлечь пользу для Молдовы, для Белоруссии. Мы выработали некий алгоритм нашего сотрудничества. И это пример для других", — добавил президент Белоруссии.

Додон и Лукашенко будут сажать кукурузу

Об этом президенты рассказали на совместном брифинге по итогам сегодняшней встречи. Игорь Додон и Александр Лукашенко посетят институт растениеводства "Порумбень", где примут участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.

Затем главы государств засеют поле кукурузой.

"Можем и мы вам вспахать поле на тракторе и засеять кукурузой, помочь вашим крестьянам, вашим людям. Что вам понравилось в Белоруссии — мы обязательно вам поможем это сделать. Будем делать все, чтобы Молдова была богаче. Если богаче партнер, будем богаче и мы. Простая жизненная формула", — сказал Лукашенко. 

Напомним, что программа визита президента Белоруссии, намеченная на 18-19 апреля, предусматривает встречи с Игорем Додоном, Павлом Филипом, а также подписание двусторонних договоров. Как сообщил Додон, по его просьбе Лукашенко принял решение в качестве дружеского жеста подарить Молдове несколько единиц современной техники.

По теме

Лукашенко: засеем с Додоном поле кукурузой
Детали визита Лукашенко в Молдову: старт посевной кампании и деловой форум
Визит Лукашенко в Молдову: какие подарки везет лидер Беларуси
Теги:
Беларусь, официальный визит, Александр Лукашенко, Игорь Додон, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пограничный столб
    Сезон дождей

    Из-за ливней Латвия не успевает обустроить границу с Россией в срок: в этом году уже не удастся, получится ли в следующем?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис во время презентации в Сейме отчета о работе кабмина, 10 апреля 2018 года
    Крепкий орешек

    Премьер Литвы заявил, что не поддастся давлению президента республики Дали Грибаускайте. О чем поспорили первые лица государства?

  • Банк Эстонии
    Становится жарко

    Банк Эстонии заметил в экономике страны признаки перегрева. Какие сферы вызывают особую озабоченность регулятора?

  • Полиция Польши
    Не нашли язык

    Поляки избили семерых белорусов в городе Голдап за то, что те разговаривали между собой на русском языке.

  • Арестованный в наручниках. Архивное фото
    Удачная охота

    Около 40 криминальных авторитетов из Грузии задержали в Европе – спецоперацию провели правоохранители Франции и Греции при помощи грузинских коллег.

  • Учения МЧС
    Огненный рубеж

    Как пожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии отпраздновала свой столетний юбилей, читайте в материале Sputnik.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Снова первый

    В Азербайджане состоялась церемония инаугурации президента Ильхама Алиева, одержавшего уверенную победу на выборах.

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Из Голливуда - на нары

    Известный голливудский продюсер Степан Мартиросян будет передан правоохранительным органам Армении, где его обвиняют в мошенничестве.

  • Сборка ракет-носителей. Архивное фото
    Время – вперед!

    Казахстанско-российский космический ракетный комплекс "Байтерек" могут запустить в 2022 году – на три года раньше запланированного срока.

  • Мурат Гассиев
    Встретимся летом!

    Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев прокомментировал перенос даты боя с украинским боксером Александром Усиком.

  • Пограничный столб
    Сезон дождей

    Из-за ливней Латвия не успевает обустроить границу с Россией в срок: в этом году уже не удастся, получится ли в следующем?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис во время презентации в Сейме отчета о работе кабмина, 10 апреля 2018 года
    Крепкий орешек

    Премьер Литвы заявил, что не поддастся давлению президента республики Дали Грибаускайте. О чем поспорили первые лица государства?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Северной Корее отметили День Солнца нации - Ким Ир Сена
О чем говорили президенты Беларуси и Молдовы в Кишиневе
О чем говорили президенты Белоруссии и Молдовы в Кишиневе
Мусор в странах ЕС
Сколько мусора "производится" в странах ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться