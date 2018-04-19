Города невест — Кишинев и Бельцы: в Молдове возник дефицит мужчин

Неутешительная демография: жительницам Молдовы все труднее отыскать для себя спутника жизни.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Возможно, массовый выезд граждан Молдовы за границу на заработки стал причиной дефицита мужчин, который возник в нашей стране. По сообщению Национального бюро статистики, в среднем по стране на 100 женщин приходится всего 93 мужчины.

Самая напряженная ситуация создалась в Бельцах, где на 100 женщин приходится всего 85 мужчин. В Кишиневе положение ненамного лучше — 88 представителей сильного пола на каждые 100 дам и барышень. Интересно, что точно так же обстоят дела и в Дондюшанах.

А вот в районах Леова и Кантемир достигнут полный баланс — там количество женщин равно числу мужчин.