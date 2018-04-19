В Молдове будут штрафовать мужчин за поход к проституткам

К проституции также хотят приравнять работу веб-моделей в эротических видеочатах и занятия "сексом по телефону".

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. На заседании правительства принят документ, который обещает поднять общественную мораль в Молдове на небывалую ранее высоту. Кабинет министров одобрил поправки в Кодекс о правонарушениях, которые вводят наказание для мужчин, пользующихся услугами проституток.

Если раньше во время полицейского рейда задерживали только женщин, торгующих своим телом, то теперь в КПЗ рискуют попасть и любители продажной любви. Им грозит штраф от 1200 до 1800 леев или наказание в виде общественных работ.

Также поправки в Кодекс о правонарушениях приравнивают к проституции деятельность девушек, которые показывают свое тело за плату в эротических видеочатах в интернете или ведут платные разговоры на сексуальные темы по телефону.

Вместе с тем не вполне понятно, будут ли приравнены к проституткам стриптизерши и придется ли ночным клубам со стриптизом прекратить свою деятельность, чтобы избежать обвинений в сутенерстве и в организации проституции.

© AFP 2018 / Olga MALTSEVA Фотофакт: вот как в Молдове работают порно-видеочаты

Неизвестно также, почему Минюстом не было определено наказание для мужчин, пользующихся услугами эротических видеочатов и "секса по телефону", а также просматривающих платные порнографические сайты, что теоретически, полностью подпадает под пункты поправок.

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Согласно определению, которое внесено в проект министерством юстиции, проституцией является любое платное оказание услуг для "удовлетворения сексуального желания" любым методом, в том числе с помощью информационных технологий.

После одобрения правительством предстоит рассмотреть этот законопроект в парламенте.