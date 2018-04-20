21:22 20 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Пожар на кладбище в Кишиневе

Что и как горело в Молдове в 2018 году — жертвы и разрушения

© Photo: dse.md
В Молдове
Получить короткую ссылку
86 0 0

Давайте вспомним самые заметные пожары, которые произошли в нашей стране с начала года.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. После трагедии с гибелью десятков людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, по всей Молдове были инициированы проверки противопожарной безопасности. Однако после того, как в пятницу в Кишиневе вспыхнули сразу два здания, стало ясно, что успеха эти проверки не принесли. 

1 января. В новогоднюю ночь пожарным трижды пришлось тушить возгорания. Ничего серьезного не произошло. Однако до утра в разных районах Молдовы дежурили 300 пожарных и спасателей с 80 единицах спецтехники.

Пожары в Молдове
© Sputnik / Вадим Русу
Пожары в Молдове: цифры и факты

4 января. Первая трагедия года: две школьницы погибли в результате пожара, произошедшего ночью в селе Нихорень Рышканского района.

9 января. На улице Александру чел Бун в Кишиневе сгорел автомобиль Ford Focus.

10 января. Ночью в селе Бачой муниципия Кишинэу вспыхнули, а к утру полностью сгорели два пустых автобуса, "Setra" и "Mercedes".

11 января. Загорелся хлам в подвале бывшей гостиницы "Național" (в советское время — "Интурист"). Здание не пострадало.

В тот же вечер загорелся кишиневский ресторан "Кавказская пленница". Пострадавших нет, здание пришлось капитально ремонтировать.

12 января. На улице Тестимицану в столице загорелся супермаркет "№1", находящийся в жилом 12-этажном здании. Пожар потушили через 20 минут, никто не пострадал.

15 января. В заброшенном здании на улице Пьетрарилор в Кишиневе сгорел мужчина, личность которого не удалось установить.

16 января. Еще одна смерть от огня. Пожилая женщина в возрасте 83 лет сгорела заживо в пожаре в населенном пункте Четирены Унгенского района.

29 января. Неутешительные итоги первого месяца — с начала 2018 года в Молдове произошло 158 пожаров, в которых погибли 23 человека.

30 января. Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия, чтобы потушить огонь в столовой школы в селе Кукурузень Оргеевского района. Сгорела часть крыши, пострадавших нет. 

23 февраля. Ночью пламя охватило жилой дом в Каушанах. Спасатели вывели из пылающего здания девять человек, среди которых пятеро детей, в том числе 5-месячная девочка, которая была доставлена в районную больницу.

26 февраля. Жительница села Бужор Хынчештского района погибла в результате пожара, произошедшего в ее доме. 

1 марта. В центральном здании университета "Экономическая академия Молдовы" загорелись электрощиты на двух этажах здания. Пострадавших нет. 

29 марта. После трагедии в Кемерово в нескольких торговых центрах Кишинева прошли внеплановые проверки и пожарные учения.

31 марта. Загорелось помещение рядом с рестораном "La Taifas". Ресторан огнем не затронуло, никто не пострадал.

3 апреля. В кишиневском лицее имени Милеску Спэтару загорелась плита на кухне. Пожар потушили своими силами, огнетушители были в порядке. Помощь пожарных не понадобилась.

4 апреля. В столице, на проспекте Дмитрия Кантемира, загорелся бар. Причиной стало возгорание масла из вытяжки на кухне.

16 апреля. За сутки пожарные 17 раз выезжали на тушение загоревшейся травы и деревьев. За 24 часа по всей Молдове сгорело около 30 гектаров травы и мусора, а с начала года — более чем 630 гектаров.

В тот же день клубы черного дыма и языки пламени напугали людей на кишиневском кладбище "Святой Лазарь". Загорелись венки, сваленные в кучу мусора. Пострадавших нет. 

20 апреля. Женщина с сильными ожогами доставлена в больницу после пожара в Дурлештах. Причиной могло стать курение в постели.

В тот же день, после обеда произошло два крупных пожара. Первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая. По тревоге были задействованы все пожарные расчеты Кишинева — около сотни спасателей и 14 единиц спецтехники. Однако в другом конце города вспыхнуло здание торгового центра Lunedor. Оба пожара были потушены.

По теме

Правила пожарной безопасности - хочешь выжить, будь добр соблюдать
В аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога, была объявлена эвакуация
Что делать при пожаре в Молдове: как спастись от угарного газа
Теги:
спасатели, пожар, пострадавшие, Молдова, Бедствия и чрезвычайные происшествия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Батуми
    Все бегут!

    Полиция опубликовала список дорог Батуми, которые будут перекрыты во время проведения масштабного ночного полумарафона.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

  • Рассмотрение кандидатуры правительства во главе с премьером Мухаммедкалыем Абулгазиевым
    Достойный кандидат

    Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абулгазиева на пост премьер-министра.

  • Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
    Понаблюдайте!

    Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

  • Заправка Лукойла в Узбекистане
    Почему не открывали?

    Вице-президент компании "Лукойл" Сергей Никифоров рассказал Sputnik, почему так долго не открывалась первая автозаправка компании в Ташкенте.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пожар в Кишиневе
Как тушили два пожара в Кишиневе: фото с места происшествия
Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Пожары в Молдове
Пожары в Молдове: цифры и факты

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться