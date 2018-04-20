Что и как горело в Молдове в 2018 году — жертвы и разрушения

Давайте вспомним самые заметные пожары, которые произошли в нашей стране с начала года.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. После трагедии с гибелью десятков людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, по всей Молдове были инициированы проверки противопожарной безопасности. Однако после того, как в пятницу в Кишиневе вспыхнули сразу два здания, стало ясно, что успеха эти проверки не принесли.

1 января. В новогоднюю ночь пожарным трижды пришлось тушить возгорания. Ничего серьезного не произошло. Однако до утра в разных районах Молдовы дежурили 300 пожарных и спасателей с 80 единицах спецтехники.

© Sputnik / Вадим Русу Пожары в Молдове: цифры и факты

4 января. Первая трагедия года: две школьницы погибли в результате пожара, произошедшего ночью в селе Нихорень Рышканского района.

9 января. На улице Александру чел Бун в Кишиневе сгорел автомобиль Ford Focus.

10 января. Ночью в селе Бачой муниципия Кишинэу вспыхнули, а к утру полностью сгорели два пустых автобуса, "Setra" и "Mercedes".

11 января. Загорелся хлам в подвале бывшей гостиницы "Național" (в советское время — "Интурист"). Здание не пострадало.

В тот же вечер загорелся кишиневский ресторан "Кавказская пленница". Пострадавших нет, здание пришлось капитально ремонтировать.

12 января. На улице Тестимицану в столице загорелся супермаркет "№1", находящийся в жилом 12-этажном здании. Пожар потушили через 20 минут, никто не пострадал.

15 января. В заброшенном здании на улице Пьетрарилор в Кишиневе сгорел мужчина, личность которого не удалось установить.

16 января. Еще одна смерть от огня. Пожилая женщина в возрасте 83 лет сгорела заживо в пожаре в населенном пункте Четирены Унгенского района.

29 января. Неутешительные итоги первого месяца — с начала 2018 года в Молдове произошло 158 пожаров, в которых погибли 23 человека.

30 января. Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия, чтобы потушить огонь в столовой школы в селе Кукурузень Оргеевского района. Сгорела часть крыши, пострадавших нет.

23 февраля. Ночью пламя охватило жилой дом в Каушанах. Спасатели вывели из пылающего здания девять человек, среди которых пятеро детей, в том числе 5-месячная девочка, которая была доставлена в районную больницу.

26 февраля. Жительница села Бужор Хынчештского района погибла в результате пожара, произошедшего в ее доме.

1 марта. В центральном здании университета "Экономическая академия Молдовы" загорелись электрощиты на двух этажах здания. Пострадавших нет.

29 марта. После трагедии в Кемерово в нескольких торговых центрах Кишинева прошли внеплановые проверки и пожарные учения.

31 марта. Загорелось помещение рядом с рестораном "La Taifas". Ресторан огнем не затронуло, никто не пострадал.

3 апреля. В кишиневском лицее имени Милеску Спэтару загорелась плита на кухне. Пожар потушили своими силами, огнетушители были в порядке. Помощь пожарных не понадобилась.

4 апреля. В столице, на проспекте Дмитрия Кантемира, загорелся бар. Причиной стало возгорание масла из вытяжки на кухне.

16 апреля. За сутки пожарные 17 раз выезжали на тушение загоревшейся травы и деревьев. За 24 часа по всей Молдове сгорело около 30 гектаров травы и мусора, а с начала года — более чем 630 гектаров.

В тот же день клубы черного дыма и языки пламени напугали людей на кишиневском кладбище "Святой Лазарь". Загорелись венки, сваленные в кучу мусора. Пострадавших нет.

20 апреля. Женщина с сильными ожогами доставлена в больницу после пожара в Дурлештах. Причиной могло стать курение в постели.

В тот же день, после обеда произошло два крупных пожара. Первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая. По тревоге были задействованы все пожарные расчеты Кишинева — около сотни спасателей и 14 единиц спецтехники. Однако в другом конце города вспыхнуло здание торгового центра Lunedor. Оба пожара были потушены.