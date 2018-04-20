"Пылающая пятница": два пожара всерьез напугали кишиневцев

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. После трагедии в Кемерово кишиневцы боятся любого большого пожара, тем более что у столицы Молдовы есть и своя печальная история, связанная с огнем и взрывами. Жители города помнят, что произошло в кафе "La soacra", где жертв могло быть намного больше.

Тем более тревожно, когда горят большие здания, а в пятницу, 20 апреля, в Кишиневе произошло сразу два таких пожара, и у спасателей сегодня был трудный день.

Сначала вспыхнуло многоэтажное здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академической. Горела крыша, дым был виден со всех концов города. По тревоге были подняты 14 пожарных машин и более сотни спасателей, — практически все силы, которые есть в Кишиневе.

Всех людей из здания эвакуировали, и за час крышу потушили. Обиднее всего, что крыша была новой, только что после ремонта, а бюджет Академии наук богатым не назовешь.

Не успели еще залить водой головешки на крыше института, как прозвучала новая тревога — горит здание торгового центра на Измаильской улице. В другой конец города рванули четыре пожарных расчета, которым пришлось тушить облицовку фасада и крышу.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Одним пожаром Кишинев в пятницу не ограничился

Жители города в социальных сетях активно делятся мнениями по поводу двух синхронных пожаров, это событие затмило все, что происходило в Кишиневе в этот день. Некоторые беспокоились, что в молдавской столице объявился пироман, неравнодушный к крышам. Другие ядовито замечали, что половина офисных зданий в Кишиневе облицована дешевым пластиком, который вспыхнет, как спичка, случись вдруг пожар.

Кроме того, кишиневцы напомнили руководителям, которые отвечают за противопожарную безопасность в столице, о проверках и учебных тревогах, прошедших в городе после гибели людей в Кемерово. Их свидетелями стали и корреспонденты Sputnik Молдова, которые наблюдали за тренировками с эвакуацией людей и имитацией возгорания в аэропорту Кишинева и нескольких торговых центрах столицы.

И теперь горожане интересуются — если проверки были эффективными, то почему так вспыхнуло? Остается надеяться, что на этот вопрос кишиневцы получат ответ, такой же четкий и быстрый, как учебные тревоги.