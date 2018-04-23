Что в Кишиневе придет на смену троллейбусам

Мэрия Кишинева закупит новый вид общественного транспорта, он появится на улицах города уже в мае.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Очевидно, что в ближайшем будущем в Кишиневе будут курсировать электробусы. Мэрия Кишинева планирует закупить у белорусской компании этот экологический вид транспорта. Об этом заявила на заседании руководителей городских управлений и служб города и.о. мэра молдавской столицы Сильвия Раду.

"Сначала мы протестируем электробусы, а затем будет принято решение, стоит их закупать или нет", — уточнила она.

Раду также добавила, что администрация Бухареста подарила Кишиневу автобусы.

Они тоже будут частью общественного транспорта.

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Электробусы — автономное безрельсовое механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, электрическая энергия для которого хранится на борту в накопителе с возможностью подзарядки.

В Белоруссии электробусы производит предприятие "Белкоммунмаш". Этот вид транспорта выгоден тем, что не выбрасывает токсичные вещества, к тому же у электробусов низкий уровень шума.