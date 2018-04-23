Минздрав меняет правила: врачи должны уделять больше внимания пациентам

Чтобы разгрузить медиков, их надо освободить от бумажной работы, решили в министерстве.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Врачей хотят разгрузить от "бумажной работы". В министерстве здравоохранения планируют значительно уменьшить объем отчетных документов, которые приходится заполнять медикам.

© Photo : Родика Грамма Грамма: нигде нет такой вражды между врачом и пациентом, как в Молдове

Образ врача, который уделяет осмотру пациента считанные минуты, потому что ему приходится заполнять слишком много бумаг, а время приема ограничено, давно стал притчей во языцах и мишенью для злых шуток. Исправить это положение решили в Министерстве здравоохранения. Планируется, что с медиков снимут большую часть обязанностей по заполнению отчетов, отмечает Sputnik.md.

"До сих пор врачи отчитывались по 19 показателям эффективности, сейчас предлагается, чтобы они были обязаны отчитываться только по 6 показателям, — сообщил в эфире радио Sputnik Молдова Геннадий Цуркану, эксперт Центра политик и анализа здравоохранения, — Конечно, полностью исключить "бумажную" работу не выйдет, но ее можно серьезно уменьшить".

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Министерство здравоохранения считает, что учреждениям первичной медико-санитарной помощи достаточно ежеквартально представлять показатели лишь в следующих категориях: профилактика, раннее выявление и мониторинг сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, состояний, предраковых состояний и рака, туберкулеза, а также данные о беременных и о детях.

Вместе с тем Геннадий Цуркану заметил, что эффект этих нововведений будет заметен только после внедрения в повседневную жизнь врачей электронной информационной системы, как это происходит в промышленно развитых странах. Врачам нужно только вводить данные в готовые формы, а отчеты генерируются автоматически. И пока этого нет, уровень бюрократии в медицине будет оставаться высоким.