Фермеров из района Дубэсарь будут пускать на свои участки по сертификатам

В результате переговоров удалось решить проблему доступа экономических агентов на принадлежащую им землю на правобережье Днестра.

КИШИНЕВ, 23 апреля — Sputnik. Фермеры в районе Дубэсарь, которым принадлежат земельные участки близ трассы Тирасполь-Рыбница, получат доступ к своим лотам, которые они не могли обрабатывать с 2014 года. Решение было принято после переговоров между Кишиневом и Тирасполем.

Таким образом, с 1 августа 2018 года землевладельцы будут иметь безусловный доступ к земле на основании специальных сертификатов сроком на 20 лет.

Об этих договоренностях сообщили сотрудники Бюро политик по реинтеграции на встречах с представителями местных органов власти правобережных сел, находящихся под юрисдикцией РМ, а также экономических агентов района Дубэсарь.