Конфискованы десятки миллионов леев — кого посадили за коррупцию в Молдове

Общее число зарегистрированных коррупционных преступлений растет, а звонков на "горячую линию" НАЦ стало в два раза больше.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Более половины случаев коррупции (68%), выявленных Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) в первом квартале 2018 года, были совершены в столице и в центральных районах страны. В Бельцах и северных районах раскрыты 19% преступлений на почве коррупции, а в южных районах и Кагуле — 13%.

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В первые три месяца 2018 года следователи НАЦ раскрыли 247 преступлений или на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 209 связаны с коррупцией, а два — с отмыванием денег. По критерию серьезности преступлений 187 относятся к категории особо тяжких и серьезных, 39 — менее серьезных и 21 — легких.

По видам преступлений, на первом месте извлечение выгоды из влияния — 68 случаев, за которыми следует злоупотребление властью или злоупотребление служебным положением — 43 случая; пассивная коррупция — 40, активная коррупция — 31.

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В качестве обвиняемых по уголовным делам, связанным с коррупцией, за это время проходили 30 представителей местных органов власти, 17 работников сферы здравоохранения, 9 полицейских инспекторов; 3 главы автономных учреждений и подразделений государственных органов, 3 руководителя государственных организаций, 1 прокурор, 1 сотрудник области образования, 20 руководителей предприятий и организаций частного сектора, 4 юриста, 1 нотариус и 1 судебный исполнитель.

В первом квартале 2018 года следователи НАЦ занимались расследованием 1223 уголовных дел, что на 141 больше, чем за тот же период 2017 года. В 189 случаях уголовное расследование было завершено, в суд передано 99 уголовных дел, в которых участвовало 111 человек. По итогам расследования Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества потребовало конфискации неправедно нажитого на общую сумму 23 121 184 леев.

Число преступлений на почве коррупции растет, а звонков на горячую линию НАЦ стало в два раза больше, сообщает ведомство.