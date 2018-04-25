Неожиданно: россияне выбирают Кишинев для отдыха на майские праздники

За перелет в столицу Молдовы россиянин платит, в среднем, до 3 тысяч леев, а ночь в местном отеле обходится ему в 500-600 леев.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Аналитики онлайн-сервисов планирования путешествий совместно с РИА Новости составили список предложений по бюджетным туристическим направлениям, куда могут отправиться россияне, когда до начала майских праздников осталось всего несколько дней.

По статистике, наибольшее количество перелетов на майские праздники будет осуществлено по городам России. Лидерами являются Москва, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург.

Из зарубежных направлений лидером с большим отрывом стала Грузия, следом идут Турция, Италия, Германия, Чехия и Испания. Рейтинг наиболее часто бронируемых полетов в города зарубежья выглядит так: Тбилиси, Стамбул, Барселона, Прага, Тель-Авив, Кишинев.

Российские туроператоры сообщают, что среди безвизовых зарубежных направлений наиболее выгодным оказался Минск, где средняя стоимость авиабилетов составила порядка семи тысяч российских рублей рублей. Не менее выгодным для отдыха россиян стал и Кишинев.

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"Привлекательной выглядит и поездка в Кишинев. Рейсы в столицу Молдавии стоят в среднем 11 тысяч рублей, а одна ночь в двухместном номере трехзвездочного отеля здесь обойдется в 1,6 тысячи рублей", — рассказала представитель компании Ирина Рябовол.