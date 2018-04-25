Пограничный детектив — в Молдове поймали фальшивых жителей Германии

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Трое турецких граждан, включая несовершеннолетнего, были задержаны за использование поддельных документов. Молодых людей оштрафовали на сумму от 25000 до 35600 леев, а затем выдворили с территории Республики Молдова, сообщает Генеральная прокуратура.

Как выяснили прокуроры, в 2017 году на территории Турции трое задержанных, в возрасте от 16 до 20 лет, купили документы о виде на жительство на территории Германии. Затем, перезимовав дома, в феврале 2018 года турки отправились в Германию, чтобы воспользоваться поддельными документами, но попались в Молдове, когда пытались пересечь границу. Одного задержали в аэропорту Кишинева, еще двоих, в том числе, одного несовершеннолетнего — на КПП "Крива-Мамалига".

Оставалось понять, каким образом у задержанных оказались настоящие бланки вида на жительство в ФРГ. В Германию был направлен запрос и получен ответ: разрешения на жительство, изъятые у обвиняемых, были украдены осенью 2017 года во время перерыва в штаб-квартире Управления по делам иностранцев в Берлине, эти документы были объявлены в розыск.