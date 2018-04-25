Итоги дня: в 2020 году средняя зарплата превысит 7000 леев

Результаты среды можно выразить словами: жить стало несколько веселее и чуть-чуть лучше, хотя и не так сильно, как хотелось бы.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Веселее, потому что пользователей социальных сетей позабавили депутаты парламента, решившие поддержать "джинсовую" кампанию в поддержку жертв сексуального насилия. Как это иногда случается, механически подхваченная из европейских трендов тема произвела обратный эффект — народных избранников осыпали в Facebook едкими шутками.

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Объяснение простое: в ситуации, когда для большинства граждан Молдовы куда важнее вопрос, на что купить джинсы, чем "в поддержку кого их надеть", такие акции редко пользуются пониманием.

А в Доме правительства сегодня не ломали голову, в чем пойти на работу. На заседании кабинета министров, которое состоялось в среду, принято решение повысить минимальную заработную плату. Начиная с 1 мая "минималка" увеличится на 230 леев, до 2610 леев. По закону, зарплаты положено повышать ежегодно, в соответствии с ростом цен и производительностью труда, пояснили эксперты решение кабинета министров.

Повышение минимальной зарплаты, теоретически, должно повлечь за собой лавинообразный сдвиг зарплат в Молдове в сторону повышения. Эти прогнозы находятся в русле тенденции, о которой заявляют эксперты Минэкономики — в следующие три года заработная плата в нашей стране будет расти, медленно, но верно.

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Эти прогнозы заверил своим авторитетом Международный валютный фонд, с которым был согласован прогноз министерства.

В целом, в концу года средняя ежемесячная зарплата, как ожидается, вырастет на 8,5% и достигнет 6180 леев, а по итогам 2019 года — до 6650 леев, а в конце 2020 — до 7250 леев. Однако, учитывая инфляцию, реальный рост дохода работающих будет примерно в два раза ниже, утверждают специалисты.

Считается, что с повышением доходов должен понижаться уровень коррупции. Однако квартальный отчет Национального антикоррупционного центра свидетельствует об обратном — случаев коррупции выявлено на 14% больше, чем в минувшем году. Сейчас в работе следователей антикоррупционного ведомства находятся 1223 уголовных дела, а у взяточников и коррупционеров изъято более 23 миллионов леев.