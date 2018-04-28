Стратегическое оружие молдаван от похмелья не всегда срабатывает

Не все старые дедовские методы борьбы с "зеленым змием" эффективны, но есть и здравое зерно в том, что завещали нам предки.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Любой яд, употребленный в меру, может быть лекарством: эта истина известна давно. Естественно, что в такой стране, как Молдова культура виноделия и употребления янтарного напитка идут из глубины веков. Но есть и те, кто перебирает с "букетом" молдавских вин, а иногда предпочитает хватить лиха и напитками покрепче. После таких обильных возлияний, хочешь-не хочешь, а задумаешься: как "реабилитироваться" после шумной вечеринки. А учитывая, что для многих наших сограждан и обычная пятница становится праздником, проблема стоит весьма остро.

Стратегическое лекарство от "mahmureală"

От похмелья, в молдавском народе прозванное едким словом "mahmureală", как оказалось, есть свое, оригинальное, местное лекарство. О нем в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова поведал профессиональный повар Раду Хатману.

"Ошибочно полагать, что такое замечательное блюдо национальной кухни, как зама, не в состоянии избавить человека от физических страданий на второй день после пьяного веселья. Зама лишь дает тем, кто вчера участвовал в обильных алкогольных возлияниях, возможность поесть, так как сухомятка в горло вчерашнему весельчаку попросту не лезет", — пояснил повар.

По его словам, именно капустный рассол является настоящей панацеей молдавского и румынского народов от похмелья. Повар утверждает, что эта спасительная жидкость от малосольной квашеной капусты, как никогда удачно способна восстанавливать водно-солевой баланс в организме, реабилитировать исстрадавшееся к утру тело, частично избавить от головной боли.

Яичница с беконом не поможет

На самом деле одной из ошибок тех, кто вчера гулял под музыку, является плотный жирный завтрак. Такой, к примеру, как яичница с беконом, помидорами и сыром. Подобный "холестериновый коктейль" будет вторым, фатальным ударом по организму после шумного вечернего гулянья.

© Sputnik / Руслан Кривобок Диетолог: шаурма – это бомба замедленного действия

На самом деле, жирная закуска помогает лишь во время "веселья" замедляя абсорбцию алкоголя в организм. Утром "издеваться над печенью", употребляя подобную еду категорически не рекомендовано специалистами.

Спасительная, но сомнительная "минералка"

Ошибочно полагать, что выпитые залпом с утра полтора-два литра столовой или лечебно-столовой минеральной воды в состоянии мгновенно привести к "реанимации" вчерашнего гуляки. Головную боль вызывает сужение сосудов, вызванное процессом распада фракций алкоголя в крови. Так что обильное питье лишь утолит жажду обезвоженного организма, но не приведет к долгожданному облегчению.

В жару россияне отдают предпочтение отечественной негазированной воде>>>

Более того, крайне опасными будут эксперименты с питьем лечебной минеральной воды. Ослабленные вчерашними возлияниями почки могут не справиться с этим видом специфической жидкости и отозваться ноющей болью и даже почечной коликой.

Аспирин и таблетки от похмелья

Многие жители нашей страны, идя на банкет в ресторан или на "тусовку" в ночной клуб, зная, что им предстоит не один час провести в компании "зеленого змия" с вечера выпивают "антипохмельные таблетки", не вдаваясь в детали об их содержании, о сочетании действующего вещества с алкоголем. Дело в том, что основным веществом таких препаратов, как правило, является парацетамол. В сочетании с крепкими напитками это вещество может привести к серьезным токсическим поражениям печени, требующим длительного лечения, как в стационаре, так и амбулаторного.

Лечить подобное подобным

Крылатое латинское выражение "Similia similibus curantur" ("Подобное излечивается подобным") не очень подходит в случае тех, кто вчера разгульно веселился. Дело в том, что принимая дозу алкоголя в качестве лекарства на следующий день, человек добавляет к продуктам распада спиртного, новую дозу токсинов. В таких условиях страдания "болящего" не только не исчезнут, а станут еще невыносимее. Полностью устранить последствия шумной вечеринки удастся лишь, когда организм полностью "выдворит из себя" токсины.

Легкая пробежка и контрастный душ

Крайне губительной может стать и такая мера, как пробежка или поход в тренажерный зал после вечеринки. Дело в том, что дав алкогольную нагрузку на сердце с вечера, а затем продолжая ее на следующий день, человек попросту изнашивает свое сердце. Особенно опасна такая практика для тех, кому за 45 лет и более. В этих случаях такие "комбинированные увлечения" могут привести к инфаркту, инсульту, приступам острой сердечной недостаточности.

Все те же симптомы после шумного вечера могут ожидать любителя обливаться ледяной водой и кипятком из душа по турам. Есть шанс просто не выйти из ванной.

Ну а пока Минздрав предупреждает, у каждого есть повод задуматься…