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Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii

Спецоперация в Бельцах: кого задержали прокуроры и офицеры СИБ

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Несмотря на выходные, прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры СИБ не сидят без дела: в Бельцах они провели очередные задержания.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Два офицера высшего ранга из Отдела по расследованию особо тяжких преступлений Инспектората полиции муниципия Бельцы были задержаны на 72 часа в рамках спецоперации, проведенной Службой информации и безопасности (СИБ)Молдовы и прокурорами по борьбе с коррупцией. Задержанных подозревают в извлечении выгоды из влияния и взяточничестве.

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Уголовное преследование было начато ранее, на основе материалов СИБ по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Одним из оснований возбуждения уголовного дела была жалоба одного из граждан нашей страны, который заявил, что задержанные требовали большие денежные суммы в качестве взяток.

Согласно поданной им в Прокуратуру по борьбе с коррупцией жалобе, начиная с 5 апреля нынешнего года двое подозреваемых вымогали у него взятку в 4 тысячи леев за то, чтобы не открывать дело о незаконном хранении им наркотиков. Однако взятку своим "освободителям" проштрафившийся перед законом гражданин понес под контролем прокуроров.

В ходе обысков, проведенных прокурорами в кабинетах и автомобилях подозреваемых были найдены упакованные в полиэтиленовые пакеты и расфасованные дозы высушенных субстанций растительного происхождения, предположительно обладающих наркотическим воздействием.

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Также были обнаружены и изъяты десятки документов молдавского и зарубежного образца: удостоверений личности, водительских прав, паспортов.
Если вина подозреваемых будет доказана,им грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения, штраф в размере от 6000 до 8000 условных единиц, а также лишение права занимать должности в силовых структурах на срок от 7 до 10 лет.

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Теги:
взятки, обыски, задержание, коррупция, Антикоррупционная прокуратура, СИБ, Молдова, Бельцы, Преступление, закон и правосудие
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