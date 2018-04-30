Нацбанк меняет правила валютных операций в Молдове

Новые правила вступят в силу 1 мая 2018 года и приведут к упрощению платежей и переводов в валютных операциях, в том числе с использованием цифровых и электронных устройств.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. С 1 мая правила осуществления платежей и переводов в валютных операциях будут упрощены в соответствии с Положением об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Национальным банком Молдовы (НБМ). Также были упрощены правила для платежей и переводов в валютных операциях.

© Sputnik / Miroslav Rotari Курс валют: что происходит с рублем, и стоит ли Молдове переживать

Поправки в регламент приняты, потому что технический прогресс у нас в Молдове не стоит на месте, и новые электроенные технологии требуют новых подходов.

В результате, с 1 мая 2018 года физические и юридические лица смогут осуществлять определенные безналичные платежи и переводы в сумме до 10 000 евро без предоставления обосновывающих документов.

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А определенные операции, без предоставления обосновывающих документов, с наличными деньгами станут возможны на сумму до 10 000 евро для физических лиц и до 5 000 евро для юридических лиц.