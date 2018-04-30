Евросоюз приветствовал соглашение между Кишиневом и Тирасполем

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Европейский союз приветствует соглашение между Кишиневом и Тираполем по упрощению передвижения транспорта из Приднестровья. Об этом сообщила Майя Косьянчич, которая является официальным представителем главы внешнедипломатического ведомства ЕС.

Ранее, 24 апреля, представители по политическим вопросам от Тирасполя и Кишинева Виталий Игнатьев и Кристина Лесник 24 апреля подписали протокольное решение "Об участии не осуществляющих коммерческую деятельность транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении".

© Sputnik / Валерий Мельников МИД РФ поприветствовал подписание протокола Кишиневом и Тирасполем

Подпадающие под пункты соглашения транспортные средства из Приднестровья, могут передвигаться по международным трассам при наличии "нейтральных" номерных знаков из трех букв и трех цифр, а также свидетельств о регистрации транспортного средства согласованного образца. Номерные знаки и документы будут выдаваться в Пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице. Решение касается только физических лиц.

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Косьянчич заявила, что это решение "представляет собой важный шаг вперед в процессе приднестровского урегулирования". По ее мнению сейчас важно сосредоточиться на "быстром и полном выполнении" соглашения".

Также представитель главы дипломатической службы ЕС заявила, что Евросоюз продолжает поддерживать мирное урегулирование приднестровского конфликта в формате "5 + 2" и готов содействовать усилиям Италии, которая председательствует сейчас в ОБСЕ.