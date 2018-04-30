Петербург и Молдова будут развивать сотрудничество

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Продолжается развитие связей во всех областях между Молдовой и Санкт-Петербургом. По итогам прошлого года товарооборот составил 34,2 миллиона долларов, что на 24% выше по сравнению с 2016 годом. Об этом заявили во время встречи в северной столице России президент Молдовы Игорь Додон и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

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Глава молдавского государства положительно оценил динамику в экономических отношениях с российскими партнерами. Игорь Додон поздравил петербуржцев с наступающим Днем Победы и подчеркнул, что этот праздник связывает Молдову и Россию: "Нас связывает общая история и общая Победа", — заявил он.

В свою очередь, Георгий Полтавченко сказал, что администрация северной столицы России настроена продолжать сотрудничество и развивать его по всем направлениям. Он отметил, что продовольственные товары из Молдовы пользуются большим спросом у жителей Петербурга.

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Во встрече также участвовала башкан Гагаузии Ирина Влах, которая поблагодарила Георгия Полтавченко за поддержку, которую чувствует автономия. Полтавченко подчеркнул, что Санкт-Петербург готов и далее адресно помогать Гагаузии. Он сообщил, что в прошлом году в Комрат было отправлено 8 тысяч книг для школьников, а также оборудование для компьютерного класса для одной из школ в автономии.

Президент Молдовы и губернатор Санкт-Петербурга "обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими странами на общенациональном и региональном уровне". Об этом Игорь Додон после окончания встречи написал на своей странице в Facebook.

Додон также напомнил, что скоро в Молдове состоится Форум регионов, куда будут приглашены представители всех регионов Российской Федерации, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве, и подчеркнул "заинтересованность Молдовы в получении статуса наблюдателя при Евразийском экономическом сообществе.