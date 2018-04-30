Молдова направит на социальные проекты в Приднестровье около 15 млн леев

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. В 2018 году на финансирование ряда социальных проектов в Приднестровье из государственного бюджета Республики Молдова было выделено 15 миллионов леев. Об этом говорится в положениях Программы деятельности по реинтеграции страны на 2018 год, принятой кабинетом министров.

© Sputnik / Alexei Nasirov Фермеров из района Дубэсарь будут пускать на свои участки по сертификатам

В рамках программы будет предоставлена материальная помощь в размере 100 тысяч леев лицеям в Тирасполе, Бендерах, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице, гимназиям в Коржова и Роги в Дубоссарском районе.

Более двух десятков населенных сел также получат помощь на развитие инфраструктуры. Предусмотрено финансирование в размере 5,7 миллионов для модернизации уличного освещения, 6 миллионов леев выделено на ремонт школ и детских садов, зданий культурного назначения и систем водоснабжения. На благоустройство зон отдыха и рынков в пределах Зоны безопасности выделено более 2 миллионов леев.

Сообщается, что по итогам конкурса, проведенного правительством, было отобрано для финансирования 49 проектов.