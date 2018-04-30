В Европе бесчинствует африканская чума свиней, болезнь пришла и в Молдову

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Ситуация с распространением африканской чумы свиней в Европе ухудшается и приняла характер масштабной эпизоотии (то же, что эпидемия, но у животных). Об этом сообщил Россельхознадзор, комментируя страшную для фермеров находку в 60 км от венгерского Будапешта — дикого кабана, погибшего от африканской чумы свиней (АЧС). Напомним, что в конце февраля 2018 года в селе Урсоая Каушанского района Молдовы от АЧС погибли восемь свиней.

Наиболее страшная ситуация складывается в Латвии, которая на картах эпизоотии полностью покрыта отметками случаев АЧС среди диких кабанов и домашних свиней, по данным за 2014-2018 годы. За четыре года болезнь захватила половину Литвы и восточные области Польши. Вспышками заболевания, как оспинами, покрыта вся карта Украины. Единичные случаи отмечены в граничащих с Украиной областях Румынии, в Чехии, и вот теперь – в Венгрии.

В Молдове отмечены пять случаев африканской чумы свиней, три в популяции диких кабанов и две вспышки среди домашнего скота. Полностью свободна от болезни Беларусь, границы этой страны для чумы остаются непреодолимой преградой.

© Sputnik / Nicu Goncear Почему в Молдове тщательно досматривают личные автомобили на границе

Россельхознадзор заявил, что внимательно следит за ситуацией в странах, пораженных АЧС. Как подчеркивает ведомство, на распространение чумы влияет не только миграция диких кабанов в сезон вывода молодняка, но и прорехи в работе компетентных национальных служб.

Согласно официальным данным, самая вероятная причина вспышки инфекции в Венгрии связана с ввозом на территорию страны инфицированной свиноводческой продукции и попаданием пищевых отходов из данной продукции в ареал обитания дикого кабана.