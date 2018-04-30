Велосипедный патруль вернул девушке кошелек, потерянный на Валя Морилор

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Полицейские-велосипедисты, которые патрулируют парки и зоны отдыха в Кишиневе, ни одно происшествие не считают мелким. На то и нужны полиции велосипеды, чтобы от внимания не ускользали вещи, которым не придают значения экипажи больших и скоростных автомобилей.

В канун уик-энда, около часу дня, сотрудники Национального инспектората патрулирования притормозили возле одной из скамеек в парке Валя Морилор, на которой валялся женский кошелек. Как выяснилось, это были не следы совершенной кражи, а обычная потеря: в кошельке полицейские обнаружили деньги, банковские карточки и документы женщины в возрасте 20 лет.

Поиски "по горячим следам" увенчались успехом — патрульные заметили тут же, в парке, рассеянную владелицу кошелька, которая гуляла вместе с мужем, и вернули ее имущество.