Таможенники пресекли более 100 попыток нарушить закон за неделю

Таможенные пункты, вместе с переводами гастарбайтеров, остаются одним из основных источников поступлений в государственную казну.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Почти полмиллиона — 446 тысяч леев — перечислила в государственный бюджет Таможенная служба за минувшую рабочую неделю, 23-29 апреля. За это время таможенники обработали 11 103 таможенных декларации.

© Sputnik / Miroslav Rotari Контрабанду на треть миллиона леев изъяли таможенники за четыре дня

В течение недели, по сообщению Таможенной службы, были зафиксированы 102 попытки нарушить таможенное законодательство. Был составлен 51 протокол о правонарушении и взысканы штрафы на сумму 81,5 тысячи леев.

Границу Молдовы в пунктах пропуска транспорта пересекли 95 000 раз. Как обычно, самый напряженный трафик зарегистрирован на молдо-румынской границе, на КПП Леушень и Скулень, — 18 624 и 13 372 пересечений, соответственно.

За неделю молдо-румынскую границу пересекли почти 70 тысяч человек>>>

Для удобства граждан, пересекающих границу, Таможенная служба открыла Единый колл-центр по номеру телефона +373 22 574 111, куда приглашает звонить всех желающих со своими вопросами. За неделю операторы колл-центра ответили на 301 обращение граждан, сообщают таможенники. Кроме того, о загруженности КПП информация в режиме онлайн публикуется и на интерактивной карте на сайте Таможенной службы.