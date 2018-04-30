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Студия вещания телеканала

Маргарита Цвик в день 60-летия ТВ: телевидению необходимы наставники

© Sputnik / AlexTikhomirov
В Молдове
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18 0 0

Сегодня Национальное телевидение Молдовы, — а когда-то Гостелерадио Молдавской ССР, — встречает юбилей.

Молдавское телевидение отмечает по-настоящему большую и серьезную, "золотую" дату. Полувековым юбилеем всего лишь обозначено завершение бурного периода юношеских исканий. А вот шесть десятков знаменуют собой переход к периоду зрелых убеждений, взглядов и поступков.

Государство у нас, скажем так, некрупное, наша страна не простирается, как в прошлые века, от моря до поляков. Однако молдавское ТВ славилось среди коллег в бывших республиках Советского Союза творческим подходом, смелыми решениями и передовыми идеями. В день этого славного юбилея, по просьбе Sputnik Молдова, вместе с нами о судьбах ТВ размышляет Маргарита Цвик — одна из тех людей, которые по-настоящему знают, любят и тонко чувствуют телевизионную работу.

Студия вещания телеканала
© Sputnik / AlexTikhomirov
Можно ли в наш век жить без телевидения

"Когда в Молдове появилось собственное телевидение, а тогда было только одно государственное вещательное учреждение, для жителей нашего края открылся целый мир, — рассказывает Рита Борисовна. — Телевидение всегда помогало людям помнить о том, что по-настоящему важно в жизни. Талантливые журналистские материалы на ТВ вселяли в людей надежду, уверенность в себе и в своих силах, и в полном смысле этого слова, объединяли народ.

Главными героями молдавского телевидения тех лет стали люди труда. Журналисты раскрывали на экране, в телевизионном эфире, характеры, глубокие темы из жизни людей, которые работали в поле, трудились на заводах. Рассказывали о нашей стране и о жителях сел и городов, таких разных, и в то же время объединенных общей жизнью и общими заботами. 

То, что говорили по ТВ, для всех было ориентиром, моральным критерием, а часто и радостью, потому что телевидение еще и радовало развлекательными программами. Наших работников очень ценили и уважали, а встретив на улице, просили автографы.

Телеведущие Игорь Кириллов и Анна Шатилова
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Сначала сотрудников Гостелерадио было немного, но вскоре нас стало больше тысячи, а затем коллектив вырос и до двух тысяч. Повышался масштаб задач, совершенствовалась техника, появлялись новые таланты. Это были люди, которые обожали свою работу, и не было уголка в Молдове, который не посетила бы съемочная группа ТВ, где не побывали бы наши журналисты, операторы, режиссеры.

И характерная черта времени, — на телевидении мы получали множество писем. Нам рассказывали о своей жизни, просили помочь в решении проблемы, делились своими мыслями. Все, что рассказывали по телевидению, воспринималось как правда. И на то были свои причины, потому что даже в страшном сне работникам телевидения тех лет не пришло бы в голову что-нибудь приукрасить или наоборот, сгустить краски.

Первое молдавское телевидение в большой инфографике>>>

Прекрасных, талантливых людей на молдавском телевидении очень много, и были, и есть. Жаль, что нельзя перечислить их всех, потому что это займет очень много времени. И все же, есть те, чье имя произносишь с особенной теплотой. Например, замечательная супружеская пара, режиссер Вениамин Балан, который работал на высочайшем уровне, и его жена, диктор Екатерина Балан, которую обожала вся страна. Все знают прекрасного, талантливого режиссера, Анатолия Игнатенко, всем дорог директор телевидения, Степан Иванович Лозан, который не только жил своей работой, но и понимал людей. Он всегда был строг, но вежлив и справедлив, и никогда не отворачивался от проблем своих сотрудников. Степан Иванович проработал 23 года на ТВ, и ни тогда, ни сейчас, никто не скажет о нем ни одного дурного слова, а это многое значит.

Пульт
© PIXABAY / Astryd_MAD
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Телевидение — это не только журналисты, ведущие и дикторы. Это и люди, которые создают своими руками телевизионную "картинку", что вы видите на экране. Ольга Хрусталева, завпроизводством и талантливый организатор, — считалось, что если выездом съемочной группы занимается Ольга, то все будет точно и четко, в срок и по расписанию. Множество прекрасных, одаренных людей — звукооператор Зинаида Бантуш, замечательные операторы Виктор Устянский, операторы Виктор Кузнецов, Николай Устенко, которые глубоко знали и очень любили свою работу. 

Все вместе, сотни и тысячи людей трудились над выпусками телевизионных программ. Знаменитые дикторы Лариса Зиновьева, Алла Медякова, Тамара Котосова, Штефан Куля, которого называли "нашим Левитаном". У него был не только потрясающий голос, глубокий, богатый оттенками, но и великолепное чувство текста. Нельзя не рассказать и о Ларисе Филипски, режиссере выпуска, о Людмиле Барбэ, которая много лет выпускает передачи о том, что происходит в мире и в разных странах. Получивший звание "лучший ведущий", интеллектуал и полиглот Сергей Сумка, который более 20 лет работая на ТВ, собирал тысячи зрителей у экранов в своей программе "Семейный курьер".

Невозможно перечислить всех в коротком материале, но здесь важно почувствовать, каким богатым профессиональным капиталом обладает телевидение Молдовы и как важно не растратить его понапрасну. Творческая преемственность очень многое означает в таком сложном и креативном деле, как телевидение. И многие из тех, кого сегодня просят уйти с ТВ, чтобы очистить место для молодых людей, могли бы стать замечательными наставниками. 

Руководители, которые отвечают за медийную политику, должны знать, что такое опыт, который приобретается лишь с годами упорной работы, и что он означает для телевидения, радио, новостей. Сегодня это тот инструмент, который создает и формирует социальную среду в любом государстве. И если кто-то не понимает действенность этого инструмента, то наносит большой ущерб социуму.

Влад БЭТРЫНЧА депутат парламента РМ от Партии социалистов.
© Sputnik / Rodion Proca
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Смена поколений в творческой работе — это необходимо, это сама жизнь. Но везде должен быть баланс, так чтобы не навредить делу, а улучшить его. Без наставников, которые проработали по нескольку десятков лет на телевидении, без тех, кого выпроваживают на пенсию, новое поколение придет на голый фундамент, окажется в чистом поле без руля и без ветрил. Это тот случай, который может уничтожить наше телевидение. Потому что молодежь надо учить, надо показывать, как делается ТВ — не тот наспех зачитанный список новостей, который иногда приходится наблюдать на экране, а телевидение с душой, с умом и со смыслом. 

Ведь сейчас иногда чувствуешь, что некоторым представителям нового поколения на телевидении не успели преподать даже самое главное — никогда нельзя искажать истину, приукрашивать или очернять. Искажение фактов, манипулирование, нечестная интерпретация — самый страшный грех для сотрудников телевидения, которые должны выполнять очень нравственную, очень духовную работу. И если здесь работают люди, которые не разбираются в должной степени ни в политике, ни в экономике, ни в ментальности народа, то они не смогут сделать хорошее ТВ, какой бы совершенной и дорогостоящей техникой ни пользовались.

Продажа бытовой техники
© Sputnik / Сергей Венявский
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Вот почему на телевидении обязательно должна поддерживаться связь времен, мыслей, творческих подходов. Есть и профессиональные навыки, которые требуют способностей. Ведь не каждый может стать оператором, журналистом или режиссером. Поэтому это неправильно, когда, опытных специалистов просят на выход лишь потому, что они достигли определенного возраста, а взамен берут неподготовленных людей, которые будут не виноваты в том, что они делают ошибки, или, не хочу говорить другого слова, неточно передают факты. Они не всегда знают, что неправда — это не журналистика, и что ложь может нанести страшную боль не только людям, но и обществу, и нашему государству.

Важен баланс, правильное соотношение профессионалов, которых сейчас очень трудно, если вообще возможно, воспитать, и молодых людей, с их юной энергией. И хотелось бы, чтобы очередную годовщину национального телевидения, этот праздник, мы отмечали все вместе, — и молодежь, которая приходит, и опытные работники, которые ее воспитывают. 

А сегодня поздравляю всех, кто прикоснулся к этому волшебству, телевизионной работе, и да здравствует молдавское ТВ! С удовольствием поздравляю и директора общественного телеканала Екатерину Стратан. Пообщавшись с нею, наши журналисты почувствовали, что она — человек профессиональный, думающий и преданный своему делу. Уверена, что сегодня все, кто любит ТВ в нашей стране, поднимут по бокалу шампанского за то, что телевидение будет жить и радовать своих поклонников".

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Теги:
Телерадио-Молдова, общественное телевидение, юбилей, Молдова
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