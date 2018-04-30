Какая погода будет 1 мая в Молдове: лучше взять с собой зонтик

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КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Жители Молдовы быстро привыкли к летней температуре. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник, 1 мая, в республике ожидается переменная облачность, утром возможны небольшие осадки. Но уже в полдень, судя по прогнозам синоптиков, снова будет ясно и даже жарко. Воздух днем прогреется до +29 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут в среднем +9..+11 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-западный и юго-восточный. Согласно данным метеослужбы, его порывы достигнут 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.

Такая погода в Молдове сохранится до конца недели.

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"До 4 мая на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — добавили в метеослужбе.



