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Бюст Владимиру Ленину в селе Кукурузены

СССР "возродился" в отдельно взятой молдавской глубинке

© Sputnik / Дарья Чернега
В Молдове
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Житель села Кукурузены Оргеевского района Иона Адомница нашел новое применение земле, которую раньше использовал для сельского хозяйства

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik, Дарья Чернега. На территории площадью в полтора гектара коллекционер Ион Адомница разместил частный музей.

Денег за вход с посетителей он не берет: для сельчанина важно, чтобы люди, особенно молодежь, приобщались к истории.

Под открытым небом

Центральный экспонат экспозиции под открытым небом — советская разведмашина. Она встречает посетителей прямо у входа во владения Адомницы. Разведмашину списали еще в 70-е. После чего она долгое была учебной в районном ДОСААФ.

"Я ее не сразу получил. Одно время она стояла в пионерском лагере. Мне ее не сразу отдали. Пришлось писать письма в районный совет, и только после этого они дали добро, я отвез машину к себе", — рассказал коллекционер.

В музее Иона Адомницы около 20-ти тысяч экспонатов. Львиную долю из них составляют артефакты советской эпохи. Некоторые раньше выполняли агитационную функцию в местном колхозе. Например, бюсты деятелей Октябрьской революции и знаменитых участников Гражданской войны. Владимир Ленин, Сергей Лазо и Михаил Фрунзе со временем перекочевали в музей Иона Адомницы и сейчас словно живые стоят в ряд.

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    Бюст Михаила Фрунзе в музее села Кукурузены
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  • Советская разведмашина в музее в селе Кукурузены
    Советская разведмашина в музее в селе Кукурузены
    © Sputnik / Дарья Чернега
  • Бюст Владимиру Ленину в селе Кукурузены
    Бюст Владимиру Ленину в селе Кукурузены
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© Sputnik / Николай Костыркин
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Для коллекционера из села Кукурузены нет мелочей и неинтересных предметов. Даже тележка, на которой в советское время по колхозу разъезжали бригадиры, сегодня смотрится как необычный экспонат.

Места на все не хватает

Для своей коллекции Адомница построил два помещения. В каждом есть тематический уголок. Например, в зоне советской школы хранятся пионерский галстук, ранец, тетради, которым уже около 30-ти лет.

"Когда приходят школьники, я им показываю на глобусе карту Советского Союза. Они ведь ничего не знают, даже Ленина и того не знают", — посетовал коллекционер.

В уголке социализма собрана уникальная коллекция советских документов. Адомница сумел сохранить комсомольский билет, советский паспорт, удостоверение тракториста и милиционера, и даже билет депутата Верховного совета. Правда, все экспонаты расположены вплотную друг к другу, и без помощи экскурсовода во всем этом многообразии сложно разобраться.

"Не хватает помещения, чтобы все разложить как в музее. Расстояние между экспонатами должно составлять 40 сантиметров. Хотелось бы оформить надписи на румынском, русском и английском языках, чтобы посетителю было понятно, что за экспонат и какого он года", — рассказал Адомница.

Чтобы оформить музей, нужны финансы, которых у местного краеведа нет. Только экспертиза одного экспоната стоит семь долларов. Но Адомница не отчаивается и продолжает пополнять коллекцию. Любители старинного оружия тоже найдут, на что здесь посмотреть — рядом с пулеметом Максим соседствуют российская сабля 1812-го года и старинные стрелы.

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