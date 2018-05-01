Полиция сообщила, по каким улицам Кишинева будет трудно проехать 1 мая

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Полиция Молдовы сообщает жителям столицы, что 1 мая, между 8.00 и 14.00, напротив здания парламента Республики Молдова состоится манифестация по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Кроме того, состоится марш, который будет двигаться двумя колоннами (по одной из сторон проезжей части).
Маршруты движения колонн будут следующими: цирк — пр. Ренаштерий Национале — пр. Григоре Виеру — ул. К. Тэнасе — ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони — пр. Штефан чел Маре — парламент РМ. Вторая колонна будет двигаться от Академии наук по пр. Штефан чел Маре к парламенту РМ.
Полиция просит водителей автомобилей проявить максимальную осторожность при движении по улицам, а участников манифестации — проявить дисциплинированность, соблюдать действующее законодательство и сообщать полиции о подозрительных предметах или людях во время марша и манифестации.