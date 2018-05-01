Полиция сообщила, по каким улицам Кишинева будет трудно проехать 1 мая

В связи с проведением манифестаций передвигаться по городу в День солидарности трудящихся будет трудновато.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Полиция Молдовы сообщает жителям столицы, что 1 мая, между 8.00 и 14.00, напротив здания парламента Республики Молдова состоится манифестация по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Кроме того, состоится марш, который будет двигаться двумя колоннами (по одной из сторон проезжей части).

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Маршруты движения колонн будут следующими: цирк — пр. Ренаштерий Национале — пр. Григоре Виеру — ул. К. Тэнасе — ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони — пр. Штефан чел Маре — парламент РМ. Вторая колонна будет двигаться от Академии наук по пр. Штефан чел Маре к парламенту РМ.

Полиция просит водителей автомобилей проявить максимальную осторожность при движении по улицам, а участников манифестации — проявить дисциплинированность, соблюдать действующее законодательство и сообщать полиции о подозрительных предметах или людях во время марша и манифестации.