Эксперт: власти могут отказаться от газопровода Унгены-Кишинев

Проект выглядит слишком дорогим для Молдовы, при том, что существует более дешевый вариант поставок газа из Болгарии.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Строительство газопровода Унгены-Кишинев требует огромных инвестиций, которыми страна не располагает. Эксперты в области энергетики считают, что есть и другой, менее затратный выход. По словам специалистов, расходы можно сократить, если построить компрессорные станции на территории Румынии, которые будут перекачивать газ из Болгарии в Молдову.

"В 2012 году, когда возникла идея строительства газопровода Яссы-Унгены, мы говорили, что более дешевым вариантом будет организовать транспортировку газа через существующие газопроводы на юге страны", — заявил эксперт Виктор Парликов в студии Radio Sputnik Moldova.

"Нельзя исключить, что на финальном этапе власти откажутся от проекта газопровода Унгены-Кишинев в пользу постройки нескольких компрессорных станций в Румынии, которые могли бы перекачивать газ из Болгарии по уже имеющимся газопроводам, — сказал он. — Это намного дешевле, чем строить газопровод с нуля".

Согласно существующему проекту, газовая ветка Унгены-Кишинев должна подключить молдавскую столицу к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы-Унгены. На строительство этой ветки понадобится более 100 миллионов евро, его протяженность составит 120 километров.

Продление газопровода от Унген до Кишинева предусмотрено меморандумом правительств Молдовы и Румынии, который был подписан в мае 2015 года. Как заявляли ранее в министерстве экономики и инфраструктуры Молдовы, строительство ветки должно начаться в июне 2018 года.