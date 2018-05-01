Торжественная красота: как в Кишиневе праздновали Первомай 40 лет назад

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. В день, когда в большинстве стран мира отмечается, под разными названиями, День международной солидарности трудящихся, в молдавском секторе интернета в соцсетях приобрели популярность фотографии из той эпохи, когда в столице советской Молдавии проводились официальные демонстрации, в которых участвовало все население столицы.

Пользователей социальных сетей удивляет праздничность и торжественность колонн, чистота на мостовых Кишинева, украшенные площади и улицы.

Одной из самых популярных фотографии стал снимок первомайской демонстрации в центре Кишинева 1 мая 1977 года. Мимо памятника Ленину и Триумфальной арки на главной площади столицы идут колонны и передвижные панно на базе автомобилей. Демонстрантов приветствуют руководители республики с трибун, которые тогда располагались со стороны здания, где сейчас находится правительство.

Стоит заметить, что фотографию активно "лайкают" с одинаковой активностью и люди среднего возраста, и молодые люди, которым импонирует вид Кишинева в те годы, когда нашу страну называли "Цветущая Молдавия".