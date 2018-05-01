Филат сидит с удобствами: у него все отлично, он принимает посылки и гостей

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Владимир Филат, который находится в заключении в кишиневской тюрьме №13, пользуется всеми правами, предусмотренными законом, сообщил глава департамента пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Два года Филата в тюрьме: как экс-премьер Молдовы живет за решеткой

Филат не ограничен в праве на длительные и краткосрочные свидания, он не наказан администрацией тюрьмы и получает посылки, цитирует источник газета Ziarul de Garda.

Сухан сообщил, что бывшего лидера ЛДПМ иногда посещают однопартийцы и партнеры по бизнесу: "У него все отлично. Его навещают, особенно родственники, а также некоторые бывшие коллеги".

Однако начальник управления пенитенциарных учреждений не назвал имен гостей, которые навещают экс-премьера.

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Напомним, что 27 июня 2016 года суд столичного сектора Буюканы вынес Филату обвинительный приговор, лишив его свободы на 9 лет, которые он должен отбыть в пенитенциаре закрытого типа.

Согласно решению первой инстанции, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч леев. Суд запретил Филату занимать определенные должности в течение пяти лет и лишил его высшей государственной награды, "Ордена республики", который он получил из рук четвертого президента Николая Тимофти в 2013 году. Также судейская коллегия постановила конфисковать незаконно нажитое Филатом имущество на общую сумму в 791,2 миллиона леев. Полный текст приговора экс-премьера составил 271 страницу.