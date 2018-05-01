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Памятник Котовскому в Кишиневе

Сегодня 108 лет со дня рождения автора бюста Эминеску и статуи Котовского

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Благодаря Лазарю Дубиновскому в Кишиневе появились скульптуры, которые вошли в культурное наследие не только Молдовы, но и мира.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. В Кишиневе немало архитектурных и скульптурных достопримечательностей. Но все до одного произведения известного молдавского, советского скульптора Лазаря Дубиновского вошли в список культурного наследия столицы Молдовы.

Синагога на улице Александри.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Статья. Сохранность архитектурного наследия Кишинева под угрозой

Благодаря таланту Дубиновского Кишинев украшает знаменитый бюст Михая Эминеску на Аллее классиков, уникальная конная статуя Григория Котовского на площади возле гостиницы "Космос", памятник Героям комсомольцам на бывшем проспекте Молодежи, ныне – проспекте Г. Виеру.

Лазарь Дубиновский родился 1 мая 1910 года в селе Албинец, недалеко от Фалешт, учился в художественной школе в Бельцах. Затем окончил Академию изящных искусств в Бухаресте, стажировался в мастерской Оскара Хана в 1930 году и в мастерской А. Бурделя в Париже в 1932 году. Его первая персональная выставка состоялась в 1939 году в Яссах.

В 1930 году Дубиновский вернулся в Бельцы, работал учителем рисования. В 1940 году была создана Молдавская ССР, а в 1941-м началась Великая Отечественная война, и скульптор в первые же дни ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1943 году под Сталинградом и демобилизован по ранению.

После войны Дубиновский создает целую галерею скульптурных портретов – поэта Михая Эминеску, архитектора Алексея Щусева, скрипача Оскара Дайна. Именно ему Кишинёв обязан появлением первых бюстов на Аллее классиков — Георгия Асаки, Константина Негруцци, Василе Александри. О бюсте Эминеску до сих пор бытует легенда, что под определенным ракурсом в нем виден профиль скульптора.

История архитектурных и исторических памятников Кишинева
Видео. История архитектурных и исторических памятников Кишинева

Заслуживший признание и известность скульптор создает в Кишиневе серию монументальных триптихов и памятников, среди которых самые известные — уникальная конная статуя Григория Котовского, памятник Героям комсомольцам, монумент "Освобождение" возле здания Академии наук РМ. Дубиновский — автор памятника Котовскому в украинском городе Котовске (до 1935 — Бирзула, после 2016 — Подольск).

 Он — автор портретов Аркадия Райкина, архитектора Роберта Курца (В 1944-1951 годах занимал должность главного архитектора Кишинева), народного художника СССР Ильи Богдеско и великих молдавских книжников Мирона Костина и Дмитрия Кантемира. С 1954 года Лазарь Дубиновский является членом Академии художеств СССР, народным художником Молдавской ССР.

Лазарь Дубиновский ушёл из жизни 29 февраля 1984 года. В Фалештах, на родине знаменитого скульптора, был открыт музей его имени.

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Теги:
культурное наследие, архитектура, история, Лазарь Дубиновский, Молдова
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