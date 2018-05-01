Очереди на таможне в Скулень: в Румынии сломалась информационная система

Водителям рекомендуют выбирать для пересечения границы другие таможенные посты.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Серьезные трудности с пропуском транспорта возникли на таможенном посту "Скулень", сообщает Таможенная служба Молдовы. Проблемы связаны с неисправностью информационной системы на территории Румынии.

По последней информации, румынская сторона приказала перейти к ручной обработке данных, что предполагает, однако, замедление таможенных процедур.

Чтобы избежать образования длинных очередей на пропускном пункте, Таможенная служба Молдовы рекомендует водителям выбрать для прохождения необходимых процедур другие таможенные посты на молдо-румынской границе.

Альтернативой могут стать таможенные посты "Леушень" или "Костешть".

Таможенная служба сообщила, что будет регулярно сообщать об изменениях ситуации на посту "Скулень".