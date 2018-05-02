Потрясающие формы Саши Албу покоряют сеть: "хочу ей сдаться", пишут мужчины

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Любители смешанных единоборств хорошо знакомы со спортивными достижениями Александры Албу, которая с успехом выступает в боях по системе UFC. На ринге Александра известна под прозвищем Stitch ("Стич"), в честь персонажа анимационного фильма, милого, но страшного в гневе создания. При росте в 160 сантиметров ее вес составляет всего 61 килограмм.

Однако не меньшую известность Александре принесли и победы другого рода. Соблазнительные формы, яркая внешность и мускулистая женственность Александры обеспечили ей толпы поклонников, а ее видео и фотоснимкам — миллионы просмотров в социальных сетях. "Хочу вызвать ее на поединок и тут же сдаться!" — пишут в комментариях мужчины под объявлением "Приглашаю на индивидуальные тренировки по миксфайту", хотя приглашают, вообще-то, девушек. Что же, мечтать не вредно, хилые офисные менеджеры среднего звена.

Саша Албу родилась 14 июля 1990 года в Вулканештах, на юге Молдовы, и уже в десятилетнем возрасте добилась, чтобы родители отдали ее в секцию карате. Ее первым тренером стал мастер спорта СССР по дзюдо Николай Казаны, воспитавший целую плеяду талантливых спортсменов.

Александра Албу не только сильная и красивая, но еще и умная (что в глазах некоторых слабых мужчин — досадный недостаток). В Москве она поступила в Российскую государственную академию интеллектуальной собственности. А еще успела завоевать немало спортивных титулов в международных чемпионатах.