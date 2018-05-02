В Школе инновационной журналистики учились "упаковывать" интервью без драм

Преподаватель Олег Дмитриев во второй раз выступил с лекцией в Тирасполе в рамках Школы инновационной журналистики Sputnik: на сей раз он поделился с аудиторией своим пониманием того, как нужно работать в одном из сложнейших жанров журналистики – интервью.

ТИРАСПОЛЬ, 2 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. Школа инновационной журналистики Sputnik в очередной раз подарила своим слушателям из Приднестровья лекцию по профессиональному мастерству. Преподавателем выступил советник МИА "Россия сегодня", профессор департамента медиа НИУ "Высшая Школа Экономики" (Россия, Москва) Олег Дмитриев. Он рассказал о секретах создания интервью как в качестве одного из журналистских жанров, так и в виде любой беседы, которая лежит в основе работы журналиста. Лектор полюбился приднестровцам и уже во второй раз был приглашен в Тирасполь.

"В прошлый раз мы говорили об азах мультимедийной журналистики, на сей раз мы обсудим то, что вы делаете каждый раз, когда общаетесь с людьми", — предварил свою лекцию Дмитриев.

© Sputnik / Irina Leahova Школа инновационной журналистики Sputnik ломает стереотипы

Преподаватель очень ярко, приправляя примерами из своего многолетнего опыта существования в профессии, делился тем, как нужно "упаковывать" интервью, выстраивать его драматургию, как самому журналисту снять психологический зажим и волнение, а также подготовить морально и профессионально вести своего собеседника в течение всего разговора.

Школа инновационной журналистики Sputnik проводится при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко. По словам главного специалиста представительства Россотрудничества в Молдове Сергея Скворцова, открывавшего очередную лекцию, проект оправдал себя на обоих берегах, он с успехом проходит и в Кишиневе, и в Тирасполе.

"В Приднестровье очень нужно русское слово, здесь россиян всегда ждут, хорошо встречают. Я уверен, что второй сезон Школы пойдет на пользу всей журналистике Приднестровья. Мы и впредь будем поддерживать этот проект", — подчеркнул он.

В очередной раз лекция прошла в диалоге преподавателя со слушателями, с приведением живых примеров профессиональной работы и практическими заданиями, позволявшими, что называется, на собственной шкуре каждому из участников лекции ощутить возможности создания и ведения интервью, окунуться в роль как ведущего, так и собеседника, отвечающего на вопросы, так и зрителя-слушателя, который наблюдает за беседой, тем самым видя со всех сторон то, как "звучит" интервью.

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Ведь порой правильное понимание того, что чувствует человек, который отвечает на вопросы журналиста, что и как воспринимает аудитория, которая читает, слушает или смотрит беседу, позволяет избежать нелепых ошибок в подготовке интервью, максимально правильно составить и построить разговор, наполнив его интересными деталями либо отсеяв то, что ненужно и несущественно.

"Мы должны знать, для чего берем интервью, должны всегда ясно объяснять собеседнику цель разговора, правильно подготавливая его к беседе. Составляя вопросы, мы должны рассматривать их целесообразность с точки зрения журналиста, а также с точки зрения собеседника и того, кто слушает беседу", — подчеркнул Дмитриев.

Школа инновационной журналистики © Sputnik / Irina Leahova

Школа инновационной журналистики © Sputnik / Irina Leahova

Вячеслав Пержу (слева) © Sputnik / Irina Leahova

Школа инновационной журналистики © Sputnik / Irina Leahova

Школа инновационной журналистики © Sputnik / Irina Leahova

Школа инновационной журналистики © Sputnik / Irina Leahova 1 / 6 © Sputnik / Irina Leahova Школа инновационной журналистики

Лекция и на сей раз длилась несколько часов, аудитория долго не отпускала преподавателя, задавая вопросы о нюансах работы журналистов.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей.

В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих вузов. 21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Приднестровье. Свидетельства об окончании Школы в 2017 году были выданы 52 слушателям из Кишинёва и Тирасполя, среди которых как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

© Sputnik / Irina Leahova Ректор ПГУ: Школа инновационной журналистики Sputnik очень ценна для нас

Для участия в работе Школы инновационной журналистики Sputnik необходимо заполнить регистрационную форму на сайте ru.sputnik.md, указав, в каком городе слушатель желает посещать лекции — в Кишинёве или Тирасполе.

Согласно правилам, сертификаты об окончании Школы и памятные сувениры будут вручаться тем, кто посетил как минимум пять тематических лекций за период сессионной работы проекта. Участие в Школе инновационной журналистики Sputnik бесплатное, но существует ограничение по количеству участников проекта. Выпускники первого сезона Школы также смогут продолжить обучение, повторно заполнив регистрационную форму.