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Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза

Прощай, "безвиз", или Как Молдова пролетела с европейской ассоциацией

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
В Молдове
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Федор Ларионов
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В Брюсселе 3 мая началось очередное заседание Совета по ассоциации Молдова — ЕС, в котором участвует глава молдавского правительства Павел Филип. Это уже четвертое заседание совета, и нельзя сказать, что оно проходит на благоприятном фоне.

Накануне, 25 апреля, Комитет постоянных представителей стран — членов ЕС принял окончательное решение, которое, по факту, отменяет безвизовый режим для Молдовы и других стран, связанных с Брюсселем договорами об ассоциации. Представителю Молдовы, наверное, захотелось воскликнуть: "Вот, тебе бабушка, и Юрьев день!" — нечего сказать, хорошую новость преподнес к началу заседания Комитет постоянных представителей, да еще так не вовремя.

Действующий безвизовый режим закончится в 2020 году

А ведь "безвиз" оставался последним и единственным козырем после того, как с телеэкранов схлынул вал пропаганды типа "Сегодня приняли в ассоциацию, завтра примут в ЕС!" — и после краха, который потерпели в Европе молдавские производители, облагодетельствованные квотами на беспошлинную торговлю с Евросоюзом.

Международный аэропорт Кансай, Осака, Япония
© Fotolia / Charusporn
Безвиз Молдова-ЕС: патриоты и невозвращенцы

Этот аргумент, — "А зато мы можем поехать в Болгарию в отпуск по биометрическому паспорту" — швыряли на стол каждый раз, когда кто-нибудь ехидно спрашивал: "Ну и как, с ассоциацией жить стало лучше, жить стало веселее?" 

И вот, на тебе. 

Здесь надо ясно сказать, что "безвиз" не то, чтобы отменяют, — это вопрос политический и подобных слов ни в Брюсселе, ни в Кишиневе вслух не произнесут. Скорее, модицифируют его так, что "безвиз" будет мало чем отличаться от визового режима. 

Речь идет о введении в Евросоюзе информационной системы безопасности, — ETIAS. Начиная с 2020 года, чтобы въехать в страны ЕС, гражданам Молдовы придется авторизоваться в этой системе и заплатить 7 евро. Ответ, в котором вас известят о разрешении или об отказе во въезде на территорию ЕС придет в течение 72 часов. О причинах отказа вам сообщать не обязаны. 

По сути, от визового режима это отличается только ценой и тем, что запрос на авторизацию в ETIAS можно отправить онлайн. Теоретически, это быстрее, удобнее и дешевле, чем прежние бумажные визы, которые вклеивали в паспорт. 

Но это уже не "безвиз".

Точно так же нельзя назвать "свободным" проход в зал через рамку металлоискателя, где надо заполнять формы и подавать их в окошечко, после чего вас наконец впустят (или не впустят, без объяснений). Причем на входе надо заплатить деньги за то, что вас проверили. Это тот же визовый режим, несколько упрощенный и модернизированный.

Молдове могут усложнить безвиз: ЕС меняет правила въезда в Шенгензону>>>

Прощай, "безвиз". Возможно, мы еще пожалеем о старых добрых временах. Еще не факт, что европейские чиновники своими поправками не сделают эту систему запретительной, когда авторизоваться будет сложнее, чем раньше получить визу. 

По крайней мере, авторизация в американском аналоге — системе ESTA — процедура совсем не простая для неопытного пользователя. И мы уже предвидим появление новой платной услуги в туристических агентствах: "Заполняем формы авторизации ETIAS!"

"А ведь как дышал, как дышал!" 

Вообще-то политики нам обещали, что после подписания ассоциации с ЕС мы окажемся практически в прихожей Евросоюза. Вот-вот пустят в дом, а в прихожей стоим, потому что там для нас стол накрывают — дескать, маленькая техническая задержка, не извольте беспокоиться, дорогие будущие граждане Евросоюза.

И не надо говорить, что не обещали. Изо всех сил давали понять, что так оно и будет, из кожи вон выпрыгивали, чтобы выдать "ассоциацию" за едва ли ни заявку на вступление в ЕС. Это вообще был основной концепт методичек, в которых "ассоциацию с ЕС" противопоставляли "азиатчине на Востоке". Листовки печатали — "хорошие дороги в Европе, плохие в СНГ, ассоциация с ЕС — наш путь".

Контейнеры. Архив
© Sputnik / Igor Zarembo
Ассоциация ассоциации рознь

Так что, — обещали. Нечего делать удивленные глаза.

И ведь с самого начала было понятно, что это неправда. И многие эксперты об этом говорили. Но обычно здравые голоса плохо слышны, а к голосу разума вообще, мало кто прислушивается. Тем более, когда его заглушают фанфары и барабанный бой по всем телеканалам: "Сегодня в ассоциацию — завтра в Евросоюз! История успеха! Ура, ура!". 

Ну и, ожидаемо оказалось, что соглашение об "ассоциации" с ЕС вообще никакого отношения к вступлению в ЕС не имеет. На самом деле, это всего лишь своеобразная система контроля и надзора со стороны Евросоюза. А заодно — инструмент захвата молдавского рынка. 

На дворе 2018 год, четыре года ассоциации с ЕС. Давно молчат фанфары, умолк барабанный бой, и все делают вид, что так и было задумано.

И где обещанные нам "500 миллионов европейских потребителей"?

Прошло четыре года, и даже самые упрямые "ассоциаторы" в Молдове вынуждены сквозь зубы признать — зона свободной торговли с Евросоюзом (DCFTA) не укрепила позиции Молдовы на рынках ЕС. Зато выросли объем и ассортимент европейских товаров на молдавском рынке.

Давайте вспомним обещания, которые гремели в 2012-2014 годах.

А обещания были такими — нет, нет, минуточку, не надо отпираться, у нас записано, — вот: "Соглашение об ассоциации с ЕС откроет для Молдовы необъятный европейский рынок, молдавские товары придут к 500 миллионам потребителей!"

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: из-за ассоциации с ЕС мы потеряли около 50% экспорта в Россию

Знаете, сейчас это даже как-то неловко читать. Тот случай, когда глупости говорят одни, а стыдно за них другим. И, кажется, этому даже кто-то верил. Своими глазами в 2013 году видел по телевизору дядечку, которого журналист спрашивает: "А как вы думаете?.." — а тот отвечает, с энтузиазмом — "Да, конечно! Пятьсот миллионов потребителей…"

А ведь эта тема была одним из концептуальных тезисов в пропагандистских методичках, изданных на европейские деньги, типа — "Какие блага принесет Молдове ассоциация с ЕС, в вопросах и ответах".

Пишите письма мелким почерком

Наверное, это все, что нужно знать, чтобы не особенно усердно следить за новостями о четвертом заседании Совета по ассоциации Молдова — ЕС. 

Абсолютно ясно, что в 2018 году эти встречи в Брюсселе превратились в своего рода ритуал. Пожатия рук, фотографии на фоне флагов, улыбки, дежурные слова о "поддержке стремления к реформам" и "безальтернативности нашего европейского пути". Легкий совместный бизнес-ланч, шоппинг, аэропорт, самолет.

И вот, значит, ради всего этого мы отказались от российских рынков и от ассиметричной торговли с ЕС (мы можем торговать без пошлин у них, а они у нас — не могут), которая при умелой дипломатии могла работать еще долгие годы.

Что тут сказать? Разве что развести руками. Спасибо дорогому ЕС за всю эту "историю успеха"! Пламенное ему "мерси".

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Теги:
Европейский союз, соглашение об ассоциации РМ-ЕС, безвизовый режим, Молдова, Общество
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