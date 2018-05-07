Более 52 тысяч именин отметили Георгии, Жеоржеты и Георгины в Молдове

В день памяти святого Георгия Победоносца активнее всего поздравляли тех, кто носит его имя.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. День святого Георгия Победоносца считается одним из самых почитаемых религиозных праздников, и в Молдове, где абсолютное большинство населения исповедует православие, это особенная дата.

© Sputnik / Евгений Панасенко День святого Великомученика Георгия Победоносца: история, обычаи и традиции

В этот день активнее других поздравляли жителей и жительниц Молдовы, чьи именины приходятся на дни, связанные с именем св. Георгия. По данным Национального бюро статистики, по результатам Национальной переписи населения 2014 года, в нашей стране проживали более 50 тысяч мужчин с именами Георге, Георгий и другими вариациями.

Святой Георгий был воителем и защитником. Поэтому неудивительно, что этого святого "забрали" себе мужчины. Однако и женщины не остались в стороне: в Молдове, по данным Национальной переписи населения, в этот день отметили именины 794 Жеоржеты, 368 Георгин и 76 Жеоржиан.