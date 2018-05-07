Удар ножом в живот: за что женщина зарезала знакомого на улице в Кишиневе

Хватая нож, несостоявшаяся убийца не думала, стоит ли ее свобода и жизнь другого человека денег, из-за которых шел спор.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Женщины с оружием могут быть опаснее мужчин. Так, 27-летний житель столицы был доставлен в больницу с тяжелым ранением, после того, как женщина ударила его кухонным ножом.

Полиция опубликовала фотографии женщины и орудия преступления, совершенного ночью на улице Бэнулеску-Бодони. Женщина и двое ее знакомых вступили в конфликт, споря из-за долга. В какой-то момент спор перешел в драку, женщина выхватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот.

Нападавшая была задержана полицией по горячим следам и полностью признала свою вину. Как сообщили в правоохранительных органах, все трое были в состоянии алкогольного опьянения. Ранее женщина не была судима за подобные преступления.

Раненого мужчину доставили в больницу Скорой медицинской помощи. Он находится в реанимации, по словам врачей, его состояние — тяжелое, но стабильное.

Ударившая его ножом молодая женщина обвиняется в хулиганстве. Это преступление наказывается штрафом в размере до 52 500 леев или общественными работами в течение 240 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет.