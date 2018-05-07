Экипаж SMURD доставил в Кишинев из Галаца раненую жертву ночной погони

Девушка находилась в машине водителя, который уходил от полицейской погони, у нее множественные переломы.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. В понедельник днем аэроэкипаж SMURD вылетел из румынского города Галац, чтобы доставить в больницу 23-летнюю женщину, пострадавшую ночью в Вулканештах в результате ДТП с полицейской погоней за нарушителем.

© Sputnik / Rodion Proca После трагического ночного ДТП жители Вулканешт открыли охоту на полицию

Пострадавшую транспортировали в кишиневскую больницу Скорой медицинской помощи, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы. Девушка подсоединена к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее множественные переломы и травмы.

Вертолет SMURD доставил девушку в Кишинев в 12.25. Во время полета за пациенткой наблюдали профессиональные врачи, которые сообщили, что ее состояние оставалось стабильным.

Это уже шестой вылет экипажа SMURD с начала 2018 года.