"Фронтовая перекличка" между Кишиневом, Москвой, Минском и другими столицами

Во вторник, 8 мая, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Тбилиси – Таллинн – Баку "Фронтовая перекличка".

Накануне великого Дня Победы в пресс-центрах Sputnik в Молдове, России, Белоруссии, Кыргызстане, Армении, Грузии, Эстонии и Азербайджане соберутся потомки тех, кто своим подвигом освободил мир от фашизма и подарил всем нам возможность жить.

Потомки солдат и офицеров Белорусских, Прибалтийских, Кавказского и всех остальных, не менее важных по вкладу в Победу, фронтов расскажут о воевавших родственниках и о том, как сложились их судьбы. "Фронтовая перекличка" сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о подвиге народов и общей высокой цене — одной на всех — Победы.

Участники в Москве:

— первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;

— генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир ПОПОВ;

— историк Армен ГАСПАРЯН.

В Кишиневе:

— председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ.

В Минске:

— заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий ДАВЫДЬКО;

— первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Белоруссии Олег ГАЙДУКЕВИЧ.

В Бишкеке:

— член общественного штаба "Бессмертный полк " Таалайбек САГЫНОВ;

— журналист-блогер, корреспондент Sputnik Кыргызстан Асель МИНБА.

В Ереване:

— железнодорожник Ваге АМБАРЦУМЯН.

В Таллинне:

— участник Великой Отечественной войны Иосиф ШИНДЕР;

— архитектор, экс-директор Таллиннского Русского музея Лариса УШНИЧКОВА.

В Баку:

— блогер Нателла КЕРИМОВА.

В Тбилиси:

— представитель международного русского культурного центра "Жемчужина" Константин РОДИН.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.