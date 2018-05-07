Дело - табак: собака-ищейка моментально разнюхала контрабанду

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Более 32 тысяч контрабандных сигарет изъяты на границе смешанной командой таможенников и офицеров пограничной полиции. Всего за день зафиксированы несколько попыток провоза контрабанды.

Первый правонарушитель попался на таможенном пункте в Леушень. Сканирование показало присутствие посторонних объектов под капотом его BMW X5. В результате легкой разборки корпуса автомобиля из тайников извлечены 20 тысяч сигарет "Marlboro" с акцизной маркой РМ.

Еще одна попытка контрабанды зарегистрирована в аэропорту Кишинева, во время осмотра багажа пассажиров, следующих в Дублин и Лондон. Специально собака-ищейка показала наличие большого количества табака в багаже одного из пассажиров. Из сумок извлекли 6,2 тысячи сигарет разных марок.

На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 4,5 тысячи леев.