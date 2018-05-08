Над ними смеются все в Кишиневе: дорожники нанесли разметку прямо на землю

Пользователи социальных сетей издеваются над халтурщиками, которые сработали по принципу "и так сойдет".

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. За последние десять лет кишиневцы видели и слышали всякое — и прожекты о строительстве подземных парковок, и тесные "круги Киртоакэ", и как асфальт кладут прямо в лужи. Но такого не видели еще никогда.

© Sputnik / Николай Костыркин Эффект Киртоакэ: как деньги уходят в грунт и расщепляются в пыль

В Facebook в группе Chisinau.fail один из пользователей опубликовал сделанные им фото дорожной разметки на улице Мирча чел Бэтрын в кишиневском секторе Чеканы. Особенность этой дорожной разметки в том, что она нанесена практически прямо на землю, потому что от бывшего асфальтового покрытия на этой улице осталась лишь пыль.

Более того, вкривь и вкось нанесенные линии разметки, которые пересекаются и перепутываются между собой, заставили пользователей предположить, что здесь работали не только безответственные и халатные, но и нетрезвые люди.