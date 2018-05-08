Первый среди равных: Sputnik — снова лидер в рейтинге интернет-СМИ Молдовы

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Уважаемые читатели, мы рады сообщить, что ваш любимый информационный ресурс Sputnik Молдова уже традиционно возглавил рейтинг самых читаемых интернет-СМИ в Молдове.

Мы лучшие, у нас самая широкая читательская аудитория — и все это благодаря вам, нашим читателям.

По данным измерителя сетевой аудитории Gemius, сайт Sputnik Молдова сохраняет высокие темпы роста — а значит, с каждым новым днем мы будем сообщать самые важные и интересные новости все большему числу людей во всех уголках нашей страны. Спасибо, что выбрали нас, дорогие друзья!

Рейтинг наиболее популярных СМИ в странах бывшего СССР



