09:45 12 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Газовая плита

Да будет газ: у кого и почем Молдова будет закупать голубое топливо после 2019 года

CC0 / pixabay
В Молдове
Получить короткую ссылку
129 0 0

После завершения контракта на транзит российского газа через Украину, у Молдовы останутся три возможных варианта поставки "голубого топлива", каждый из которых значительно увеличит его стоимость для конечного потребителя.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik, Наталья Иовва. О том, что контракт между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" истекает в следующем году было известно давно. Как и то, что альтернативным путем доставки голубого топлива в Молдову остается газопровод Яссы-Кишинев, который пока протянут лишь до Унген и работает всего на 0,2% от своих возможностей. Неизвестным остается, пожалуй, ответ на главный вопрос — чей газ будут закачивать в эту альтернативную трубу в случае, если ее все же доведут до Кишинева.

Конечно, можно надеяться на румынский газ, в конце концов, у соседей есть собственная добыча. По мнению депутата парламента, эксперта по вопросам экономики Олега Рейдмана, в эту возможность могут верить лишь обыватели с излишним чувством оптимизма.

Газовая плита
CC0 / piviso
В Молдове снизили тариф на газ

Румынии, чья экономика, как утверждают эксперты, стала понемногу расти, самой газа не хватает, поэтому более 14% голубого топлива она закупает. И не у кого-то там в Европе, а у российского "Газпрома". Так что не стоит рассчитывать на то, что румыны поделятся с братьями собственным дешевым газом, но при этом будут докупать более дорогой в России.
Тем не менее, по словам Рейдмана, остаются три возможных поставщика голубого топлива, которые, правда, не гарантируют дешевый газ.

"Откуда будет этот газ? Либо это будет газ "Газпрома", который прошел по всей Европе через "Северный поток-2" и пришел, в том числе, в Румынию. И тогда весь этот транзит дорого стоит. Либо это будет норвежский газ, который на исходе, который тоже должен будет пройти через всю Европу с севера и дойти до Румынии, и тогда он тоже будет стоить дорого. Либо это будет сжиженный газ из США, который придет в Черное море в Одессу и который тоже стоит дорого", — сказал собеседник.

Возможно газ в Молдове будет, считает эксперт. И слово "возможно" в таком важном вопросе, как энергетическая безопасность страны, является ключевым. За ним следует слово "если", потому что оно опасно часто встречается в наших рассуждениях. Если достроят газопровод до Кишинева, если его мощности хватит на всю Молдову, если будет газ, и если он будет нам по карману. Но даже если у всех этих "если" случится благоприятный для нас исход, возникают другие вопросы.

Gazoductul Iași-Ungheni
© Photo: mec.gov.md
Может ли Молдова рассчитывать на газ из Румынии

К примеру, а будет ли газ у Приднестровья, в частности, на чьем газе будет работать Кучурганская ГРЭС, у которой мы покупаем электроэнергию? Сколько будет стоить вырабатываемое электростанцией электричество? Но это уже другая история, в которой также есть много своих "если".

По теме

Ионицэ: население Молдовы заплатило лишний миллиард за газ
Жителям Молдовы будут возвращать деньги за газ
Что будет с тарифами на газ в Молдове
Теги:
тариф, закупка, стоимость, цена, газ, ОАО "Газпром", Олег Рейдман, Москва, Молдова, Румыния, Бухарест, Россия, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Вид на набережную Тбилиси и площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан)
    Банковская столица

    Директора Всемирного банка впервые соберутся в Тбилиси 14-16 мая, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

  • Уничтожение клопов в Адзюбже
    По всем фронтам

    Замминистра сельского хозяйства Абхазии рассказал, как в республике идет борьба с мраморным клопом - опасным вредителем, который угрожает урожаю.

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

  • Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя
    Будущее спорта

    Сборная Узбекистана поборется за победу на всероссийском футбольном турнире среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Элени Фурейра (Кипр)
Евровидение-2018: кто попал в финал
Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Грип ОРЗ
Как отличить грипп от обычной простуды

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться