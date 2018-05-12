Названы новые правила для тех, кто продает дома и недвижимость в Молдове

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. В целях улучшения процесса оформления и заключения контрактов на кадастровые услуги, начиная с 11 мая текущего года Агентство государственных услуг ввело в обращение образец-тип контрактного документа. В электронной форме его можно скачать на официальной странице ведомства www.asp.gov.md, а также заполнить в соответствии с опубликованным там же Гидом кадастровых услуг.

Оформление и заключение упомянутых контрактов будет осуществляться в территориальных отделениях Агентства по кадастру. Таким образом, представители местных публичных властей могут обратиться, как в центральный офис Агенства, так и в многофункциональные центры или в территориальные кадастровые службы, под юрисдикцией которых находится оформление документов на недвижимость и землю в данном населенном пункте.

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Для обеспечения четкого учета всех заключенных контрактов, подписанные документы будут передаваться для регистрации в Главное юридическое управление кадастрового ведомтсва.

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Ранее заключение контрактов по кадастру было возможно лишь по предварительной записи в центральном кишиневском офисе Агентства государственных услуг.