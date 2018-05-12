Слабый евро и вялый доллар: назван курс валют в Молдове на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Драматическое падение евро и относительная вялость доллара: примерно так можно описать обменный курс по основным валютам на выходные дни.

Национальный банк Молдовы установил фиксированный обменный курс на 12 и 13 мая. Так,согласно данным НБМ, евро в выходные можно будет приобрести за 19 леев 71 бан, что на несколько пунктом ниже, чем в течении пяти рабочих дней. Ряд экспертов утверждает, что подобная ситуация с курсом единой европейской валюты происходит, в первую очередь, из-за переизбытка ликвидности на рынке, вследствие чего лей уверенно "наступает" на евро.

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Американский доллар сохранит относительную, но вялую стабильность. Его можно будет приобрести в обменных пунктах страны за 16 леев 58 банов.

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Незавиден обменный курс украинской гривны: ее в выходные дни в Молдове можно будет купить всего за 63 бана. Румынский лей относительно стабилен и будет продаваться в валютных кассах по 4 лея 24 бана. Стабильную уверенность сохраняет российский рубль, его в выходные дни можно будет приобрести по 26 банов.