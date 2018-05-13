Важное изменение: что надо знать потребителям воды в Молдове

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Компания-поставщик питьевой воды отныне обязана будет заключать индивидуальный контракт с владельцем каждой квартиры: парламентарии приняли в окончательном чтении соответствующие поправки в закон.
Согласно новым правилам, поставщик воды обязан заключить контракт напрямую с потребителем в течение 30 календарных дней с момента подачи соответствующего заявления от владельца недвижимости.
До настоящего времени в процессе заключения индивидуальных контрактов между компанией-поставщиком и владельцем жилья не были четко установлены точные обязанности предприятия по водоснабжению, а в его администрации многим гражданам отказывали, когда они обращались с просьбой заключить контракт напрямую.
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Жители многих секторов Кишинева неоднократно сетовали на значительные приписки к счетам за воду, несмотря на то, что у большинства счетчики были поверенными. Граждан возмущало то, что предприятие-поставщик лезет к ним в карман, начисляя в фактуры неиспользованные ими кубометры холодной воды.