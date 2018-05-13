Готовьтесь к новым налогам: что ждет граждан Молдовы

Наряду со сборами и налогами, которые выплачивают граждане Республики Молдова, с августа этого года вводится новая налоговая нагрузка: кого это касается?

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. До августа, когда вступает в силу Закон о порядке осуществления поденщиками некоторых неквалифицированных работ временного характера, правительство Молдовы должно принять поправки в Налоговый кодекс, чтобы установить сумму подоходного налога, который должен уплатить в госбюджет работодатель (заказчик). Соответствующее заявление озвучил sputnik.md депутат, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ.

"Ждем от правительства до августа изменений в Налоговый кодекс. Работодатель должен уплатить определенный процент от установленной суммы для оплаты труда поденного рабочего. Заказчик пользуется услугами поденщика, но ничего не платит государству. Это будет инструментом налогового администрирования", — отметил Крянгэ.

© Sputnik / Михаил Фомичев Трудоустройство инвалидов в Молдове - миф или реальность

Депутат отметил, налоговое бремя ляжет на заказчика, а не на наемного рабочего.

"Государство пытается внести корректные правила игры, а не создавать проблемы работодателю и поденщику. Государство находит инструменты для того, чтобы обязать граждан соблюдать определенные правила", — добавил парламентарий.

По его мнению, у этого закона не будет быстрого успеха. "С осени у нас не будет больших доходов в государственный бюджет. Внедрение закона может длиться годы", — считает Крянгэ.

В Молдове отменят трудовые книжки>>>

Ранее парламент Молдовы принял Закон о порядке осуществления поденщиками некоторых неквалифицированных работ временного характера. Подробности этого документа можно узнать здесь.