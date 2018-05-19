Как стул стал опорой молдавского экспорта

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik, Наталья Иовва. "Завод холодильников" и "Виброприбор", "Микропровод", "Электромаш" или опытный завод "им. М.Калинина" — продукция этих и многих других предприятий советской Молдавии была нарасхват не только на территории СССР, но и за его пределами.

© Sputnik / Miroslav Rotari Экономика потребления: как вывести Молдову из порочного круга

Это раньше жители республики производили электродвигатели и счетные машины, сельхозтехнику и холодильники и даже автоматические линии покраски изделий машиностроения. Сегодня же граждане Республики Молдова задействованы в производстве стульев и, надо сказать, весьма успешно, о чем говорят объемы экспорта этого нехитрого атрибута офисного интерьера.

"Молдова сегодня экспортирует в Европейский союз более, чем на 100 миллионов долларов стульев. Нам из Китая привозят запчасти, а мы их здесь собираем и отправляем на экспорт. Это тонны стульев", — рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Михаил Пойсик.

Но еще в Молдове собирают комплекты проводки для BMW и Mini Cooper. По информации собеседника, продукции производится на 200 миллионов долларов в год. Так молдаване вносят свой вклад в мировой автопром.

"Нам присылают кабель разных цветов, мы его режем на куски, объединяем в кондуктор и отправляем назад и считаем это участием в автомобильной промышленности", — добавил экономист.

Всего из давальческого сырья в Молдове ежегодно производится продукции более, чем на 570 миллионов долларов. И понятно, почему идет упор именно на такое производство. Как отметил Пойсик, в этом случае не нужны специалисты, технологии или документация. Все это нам присылают по необходимости. Нужна только дешевая рабочая сила, люди, которые бы за невысокую, по европейским меркам, зарплату будут добросовестно выполнять нехитрые и однообразные манипуляции у конвейера — будь то производство стульев или нижнего белья.

И, в принципе, спасибо и на этом. Хорошо, что хоть что-то у нас производят. Обидно за неиспользованный потенциал, который то ли по инерции из советского прошлого, то ли из-за неуемной, но не востребованной энергии молдавских "кулибиных", имеет место и сегодня.

К примеру, кому-то известно, что раньше на заводе "Агромашина" выпускали виноградоуборочные комбайны СВК-3. Это было в конце 80-х начале 90-х годов. Сейчас группа молдавских специалистов усовершенствовала машину, создав комбайн СВК-5. Как говорят, весьма работоспособный и качественный комбайн, хотя и уступает западным аналогам по внешнему виду. Зато дешевле в 2-3 раза.

По словам Михаила Пойсика, есть и другие примеры реального воплощения молдавской инженерной мысли, как бы для некоторых смешно это не звучало. Только вот заметили бы их те, кто создают в Молдове политики в разных областях и думают, что с республикой должно быть дальше.