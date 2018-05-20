В Кишиневе и Бельцах в воскресенье стартуют досрочные выборы мэров

В Кишиневе в воскресенье, 20 мая, стартуют выборы мэра, за этот пост борются 11 кандидатов разных политических взглядов.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Кресло мэра Кишинева стало вакантным в феврале, когда экс-глава города Дорин Киртоакэ был вынужден подать в отставку. Он оказался главным фигурантом коррупционного скандала, связанного с проектом об организации платных парковок в молдавской столице.

"Избирательные участки откроются в 07.00 и будут работать до 21.00. За это время можно воспользоваться своим правом голоса. Если к закрытию избирательного участка будет много людей, речь идет о гражданах, которые по определенным причинам не успели проголосовать, тогда по решению электорального бюро его работу могут продлить еще на два часа", — отметила глава ЦИК Алина Руссу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Местные выборы в Молдове: кто и где хочет быть мэром

Кто кандидаты

Досрочные местные выборы пройдут не только в Кишиневе, но еще и во втором по величине городе Молдовы — Бельцах. Голосование обойдется бюджету примерно в 1,4 миллиона долларов. Мэр, которого изберут в Кишиневе, будет управлять городом до всеобщих местных выборов, намеченных на 2019 год.

В Кишиневе на должность мэра претендуют:

Василий Костюк, представляющий партию "Демократия — дома";

Андрей Нэстасе — лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA);

Александр Рошко — представитель партии "Наш дом — Молдова";

Валериу Мунтяну — вице-председатель Либеральной партии Молдовы;

Ион Чебан — кандидат Партии социалистов Республики Молдова;

Виктор Стрэтилэ от Экологической партии зеленых;

Александра Кан, которая представляет Национальную либеральную партию;

Максим Брэилэ — кандидат от Народной партии Республики Молдова;

Силвия Раду — независимый кандидат;

Александру Мыцу от Русско-славянской партии Молдовы;

Константин Кодряну, представляющий партию Национального единства.

Бельцкие конкуренты:

Арина Спэтару от партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA);

Александр Усатый — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова;

Павел Вережану — представитель "Партии Шора";

Николае Григоришин — претендент от "Нашей партии";

Серджиу Бурлаку, представляющий партию Национального единства;

Елена Грицко — независимый кандидат;

Симион Гуцу — представитель партии "Действие и солидарность";

Олег Топольницкий от Русско-славянской партии Молдовы.

Согласно законодательству, мэры избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ.

Каков порог явки

Законодательство предусматривает, что в выборах не участвуют избиратели, не проживающие на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Согласно законодательству, порог явки на местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Политический прогноз на выборы в Кишиневе: одним туром не обойтись

Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

Сколько отпечатано бюллетеней

Окружной избирательный совет Кишинева накануне постановил напечатать для местных выборов более 633 тысяч избирательных бюллетеней — 408,080 на румынском и 226,467 на русском. Большинство бюллетеней напечатают для избирательных участков сектора Ботаника — 137,588, а наименьшее количество для сектора Чентру — 71,916. Среди пригородов наибольшее количество бюллетеней напечатают для коммуны Кодру — 13,511, а наименьшее для коммуны Гоян — 248.

Для Бельц отпечатано 105 275 бюллетеней, из которых 54 398 — на молдавском языке. Стоимость одного бюллетеня для северной столицы и других населенных пунктов, где пройдет голосование, составляет 24 бана. Столько же стоят и бюллетени для пяти остальных населённых пунктов.

Избирательные участки в день голосования откроются в 7.00 и закроются в 21.00. Центральная избирательная комиссия аккредитовала полсотни международных наблюдателей и около 700 национальных.