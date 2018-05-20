Старые улицы Кишинева: Европа "покидает" город

Многие кишиневцы помнят город другим. И дело не только и не столько в исчезнувших или появившихся зданиях, или привычной ностальгии по собственной молодости — дело в том, что еще недавно сами улицы выглядели иначе.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik, Сергей Цуркану. Вместо асфальта под ногами были камни. Город был вымощен брусчаткой.Массовое появление брусчатки связано с именем главы города Карла Шмидта, в конце XIX века. Брусчатка в Кишиневе была крайне низкого качества — много хуже, чем в Одессе или Львове, о причинах этого мы уже писали.

А сегодня речь пойдет о другом — о тех улицах, где еще осталась та самая брусчатка — как память о позапрошлом веке.

Улица Сфынту Андрей — бывшая Андреевская, там мостовая сохранилась очень и очень неплохо.

© Photo: oldchisinau Улица Сфынту Андрей, Кишинев

Улица Иоан Ботезаторул — бывшая улица Ивановская, расположена она в нижней части города, недалеко от Центрального рынка. И там брусчатке удалось выжить.

© Photo: oldchisinau Улица Иоан Ботезаторул, Кишинев

Улица Богдана Петричейку Хашдеу — одна из старейших кишиневских улиц, по которой ходил еще Александр Пушкин. Тут брусчатка окружает дом Кацики, где располагалась масонская ложа.

© Photo: oldchisinau Улица Богдана Петричейку Хашдеу, Кишинев

Еще одна малоизвестная улица — улица Милано, находится возле еврейского кладбища. И там брусчатка довольно-таки в неплохом виде.

Список улиц, на которых сохранились остатки старой мостовой, далеко не полон — существует еще несколько мест в городе, где сквозь асфальт проглядывает старый гранит.

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Мощеная мостовая придает городу совсем другой колорит и рождает новые ощущения — их не перевешивают даже жалобы на неудобство ходьбы и езды по камням. Не зря ведь самые красивые города мира не избавились от брусчатки, а сохранили ее. К сожалению, и эту традицию в молдавской столице забыли.

При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com