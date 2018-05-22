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Пожар в Кишиневе

Пока все спали: ночной пожар под Кишиневом, перестрелка в Марселе и страхи НАТО

© Facebook / DSE
В Молдове
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Предлагаем обзор ночных событий в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. В ночь на вторник в пригороде Кишинева, в Страшенах, произошел пожар, горел склад с агротехникой. Огонь тушили 14 пожарных расчетов, 50 пожарных. Помощь в тушении оказала и Молдавская железная дорога, приславшая пожарный поезд с мощными насосами и большими цистернами с водой сообщили в ДЧС.

Площадь возгорания составила примерно 1500 квадратных метров. Огонь едва не распространился на жилой квартал и на заправочную станцию, находящуюся рядом. Кстати, жильцы близлежащих домов писали в соцсетях, что горит именно "заправка". О жертвах и пострадавших не сообщается.

Американский генерал: с Россией надо дружить!

Ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией, об этом заявил в интервью польскому порталу Onet экс-главком Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Филип Бридлав, отмечает РИА Новости.

Он констатировал: "Москва отправила "четкий сигнал" всем европейским столицам: "наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, в случае надобности долетят и до вас".

Ранее Бридлав заявлял, что США заинтересованы в "более широких" переговорах с Россией, но не могут их вести из-за политики Москвы на мировой арене.

Стрельба в Марселе 

Вооруженные автоматами Калашникова люди в масках открыли огонь по группе молодых людей во французском Марселе,сообщает французское издание La Provence. Стрелявшие находились в трех автомобилях. По данным издания, один человек получил ранения, он госпитализирован.

Архиепископ скрыл страшное преступление

Один из самых высокопоставленных религиозных католических деятелей Австралии архиепископ Филип Уилсон признан виновным в сокрытии случая сексуального надругательства над ребенком, сообщают местные СМИ, передает Ria.ru

Архиепископ Уилсон, 67 лет, был обвинен в сокрытии преступлений в 2015 году. Предполагалось, что Уилсон знал, что священник Джеймс Флетчер в 1970-х годах надругался над 10-летним мальчиком, но не сообщил об этом полиции. Адвокаты Уилсона настаивали, что дело должно быть закрыто, так как архиепископ болен болезнью Альцгеймера.

"Я считаю, что преступление доказано", — приводит издание Australian слова судьи из штата Новый Южный Уэльс Роберта Стоуна.

По данным телеканала ABC, Уилсон останется на свободе под залогом при условии, что он явится на вынесение приговора 19 июня. Самое серьезное наказание, которое может получить Уилсон — два года тюрьмы.

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